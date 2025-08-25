Man Utd rơi điểm khi Fernandes trượt phạt đền

Thủ quân Bruno Fernandes sút phạt đền lên trời, khi Man Utd hòa chủ nhà Fulham 1-1 ở vòng hai Ngoại hạng Anh.

Phút 35, trung vệ Calvin Bassey kéo ngã Mason Mount trong cấm địa Fulham, từ một quả phạt góc của Man Utd. VAR Darren England can thiệp để trọng tài Chris Kavanagh ra xem lại tình huống. Sau khi giải thích với khán giả qua bộ đàm, ông Kavanagh thổi phạt đền cho Man Utd.

Trong lúc Fernandes lùi lại lấy đà sút 11m, anh vấp phải trọng tài Kavanagh. Tiền vệ Bồ Đào Nha phàn nàn nhưng trọng tài dường như không bận tâm, khiến anh tỏ ra bực bội. Thủ quân Man Utd không nhảy sút kiểu chân sáo như thường lệ, mà sút quyết đoán, đưa bóng vọt lên trời.

Bruno Fernandes (phải) sau khi sút hỏng phạt đền của Man Utd trước Fulham trên sân Craven Cottage, thành phố London, Vương quốc Anh, vòng hai Ngoại hạng Anh ngày 24/8/2025. Ảnh: PA

Đây mới là lần thứ bảy Fernandes sút hỏng phạt đền trong sự nghiệp, bên cạnh 61 bàn thắng. Tỷ lệ sút phạt đền của anh vì thế giảm từ 91% xuống dưới 90%. Ngoài tình huống bỏ lỡ trước Fulham, tiền vệ 30 tuổi cũng chơi không nổi bật, vài lần mất bóng nguy hiểm. Trùng hợp là trước trận này, đã có tin đồn Fernandes đang được CLB Arab Saudi, Al Ittihad quan tâm.

Trước tình huống của Fernandes, Man Utd chơi tốt hơn, trong đó có cú sút dội cột của tân binh Matheus Cunha. Cũng chính Cunha có cơ hội đối mặt thủ môn trong hiệp một, nhưng cú sút chân trái của anh bị Bernd Leno đẩy ra.

Cú sút phạt đền hỏng ăn của Fernandes trước Fulham Cú sút phạt đền hỏng ăn của Fernandes trước Fulham.

Man Utd bất ngờ mở tỷ số trong hiệp hai, từ một tình huống gây tranh cãi. Bryan Mbeumo đá phạt góc cho Leny Yoro đánh đầu trúng tiền đạo Rodrigo Muniz, đổi hướng vào lưới. Ban huấn luyện Fulham phản đối khi cho rằng Yoro đã đẩy Bassey trước khi dứt điểm, nhưng VAR không can thiệp.

HLV Marco Silva được giải tỏa cơn giận, khi Fulham gỡ hòa ở phút 73. Từ quả tạt của Alex Iwobi, tiền đạo Raul Jimenez nhả bóng để Emile Smith-Rowe thoát xuống đá nối cận thành vào lưới. Bàn gỡ có dấu giày của cả hai cầu thủ ăn tập ở Arsenal, gồm Iwobi và Smith-Rowe. HLV Silva cũng có công không nhỏ vì đưa Jimenez và Smith-Rowe vào sân chỉ vài phút trước đó.

Tình huống dứt điểm cận thành gỡ hòa của Smith-Rowe. Ảnh: Reuters

HLV Ruben Amorim thì ngồi trên ghế, liên tục cúi mặt xuống đất và lắc đầu. Sau trận ra quân có màn trình diễn khả quan, Man Utd lại tiếp tục thể hiện bộ mặt như mùa trước trên sân Craven Cottage. "Quỷ Đỏ" vẫn chưa thể thắng trận nào trong hai vòng đầu, rơi xuống thứ 16.

Trong hai trận tiếp theo, Man Utd sẽ buộc phải thắng, trước khi bước vào đợt nghỉ quốc tế. Họ sẽ gặp đội khách Grimsby Town ở vòng hai Cúp Liên đoàn Anh tối 27/8. Sau đó ba ngày, "Quỷ Đỏ" về Old Trafford tiếp Burnley tại vòng ba Ngoại hạng Anh.

Xuân Bình