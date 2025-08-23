Chelsea thắng 5-1 tại Ngoại hạng Anh

AnhSau trận ra quân hòa nhạt nhòa Crystal Palace, Chelsea thắng ngược tưng bừng trên sân West Ham ở vòng hai Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026.

Trên sân Olympic hôm 22/8, Chelsea khởi đầu không suôn sẻ. Ngôi sao số một Cole Palmer chấn thương trong lúc khởi động và được thay thế bằng cầu thủ tuổi teen người Brazil Estevao. Sau khi rời khỏi buổi khởi động sớm và đi vào đường hầm, tiền vệ người Anh ngồi vào băng ghế dự bị của Chelsea khi trận đấu bắt đầu.

Cole Palmer chấn thương trong lúc khởi động và ngồi trên ghế dự bị trong trận Chelsea thắng West Ham 5-1 ở vòng hai Ngoại hạng Anh ngày 22/8/2025. Ảnh: Chelsea FC

Vào trận, West Ham chỉ mất sáu phút để mở tỷ số với siêu phẩm sút xa của tiền vệ người Brazil Lucas Paqueta. Nhưng đây là tất cả những gì chủ nhà làm được.

Phút 15, từ quả phạt góc bên cánh phải, Marc Cucurella đánh đầu ngược để Joao Pedro đánh đầu nối vào lưới trống, quân bình tỷ số. Đây là bàn đầu tiên của Pedro cho Chelsea tại Ngoại hạng Anh, sau thương vụ 82 triệu USD từ Brighton.

Phút 23, Pedro tiếp tục để lại dấu ấn với pha tạt bóng về cột xa để Pedro Neto đệm cận thành tung lưới thủ môn Mads Hermansen. Phút 34, đến lượt tân binh Estevao - người vừa chuyển đến Chelsea với giá 38 triệu USD từ Palmeiras - kiến tạo cho Enzo Fernandez nâng tỷ số lên 3-1. Với 18 tuổi 120 ngày, Estevao là cầu thủ Chelsea trẻ nhất kiến tạo trong lịch sử Ngoại hạng Anh.

Sang hiệp hai, Chelsea ghi thêm hai bàn nhờ công Moises Caicedo và Trevoh Chalobah, đều từ những tình huống phạt góc, ấn định tỷ số 5-1. Lần thứ 10 trong lịch sử Ngoại hạng Anh, một CLB ghi ít nhất năm bàn trong trận sân khách đầu tiên của mùa giải. Chelsea cũng là CLB gần nhất làm được điều này, với chiến thắng 6-2 trên sân Wolves mùa 2024-2025.

Trevoh Chalobah (trái) mừng bàn cùng Joao Pedro. Ảnh: AP

Dưới thời Enzo Maresca, Chelsea giành được nhiều điểm hơn bất kỳ đội bóng nào khác trong các trận derby London tại Ngoại hạng Anh kể từ đầu mùa 2024-2025 (26 điểm từ 7 thắng, 5 hòa, 2 thua).

Trong khi đó, West Ham tiếp tục gây thất vọng sau trận mở màn thua 0-3 trên sân tân binh Sunderland. Lần đầu tiên trong lịch sử, West Ham nhận tám bàn thua qua hai trận đầu giải VĐQG Anh.

Ở vòng ba Ngoại hạng Anh, Chelsea trở về sân nhà tiếp Fulham, còn West Ham làm khách của Nottingham Forest.

Hồng Duy