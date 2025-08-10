Những bệnh về mắt thường gặp ở phụ nữ trung niên

Phụ nữ trung niên dễ bị khô mắt, có nguy cơ mắc các bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác như lão thị, đục thủy tinh thể.

Ở tuổi trung niên, phụ nữ có thể gặp phải nhiều vấn đề về thị lực như khó đọc chữ nhỏ, mỏi mắt ngay cả sau một đêm ngon giấc. Những thay đổi về hormone, thói quen sống và thời gian sử dụng thiết bị điện tử tăng thêm do công việc và nhịp sống hiện nay làm tăng tốc độ mỏi mắt. Nhận biết sớm các triệu chứng có thể giúp ngăn ngừa tình trạng về mắt lâu dài. Dưới đây là 5 bệnh về mắt có thể ảnh hưởng đến phụ nữ từ tuổi 40.

Lão thị

Đây thường là thay đổi về mắt đầu tiên dễ nhận thấy khi phái đẹp đến tuổi trung niên. Khoảng năm 40 tuổi, thủy tinh thể bên trong mắt bắt đầu mất đi tính đàn hồi, khiến khó tập trung vào các vật ở gần hơn. Phụ nữ có thể nhìn vật thể ở khoảng cách xa hơn hoặc cần tăng cỡ chữ trên điện thoại. Lão thị là một phần bình thường của quá trình lão hóa, có thể cải thiện khi dùng kính phù hợp. Trong một số trường hợp phẫu thuật laser cũng giúp nhìn rõ hơn.

Hội chứng khô mắt

Phụ nữ có nguy cơ bị khô mắt cao hơn nam giới, đặc biệt là sau thời kỳ mãn kinh. Sự thay đổi nội tiết tố ảnh hưởng đến sản xuất nước mắt, dẫn đến cảm giác cộm, nóng rát, mỏi mắt hoặc nhìn mờ. Những thay đổi đơn giản như chớp mắt thường xuyên hơn, sử dụng máy tạo độ ẩm hay nước mắt nhân tạo không chứa chất bảo quản giúp giảm triệu chứng. Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, dùng thuốc nhỏ mắt theo toa hoặc các thủ thuật có tác dụng giữ ẩm cũng hữu ích.

Đục thủy tinh thể

Đục thủy tinh thể có thể bắt đầu hình thành ở độ tuổi 40 và 50. Thủy tinh thể trong suốt của mắt trở nên đục, dẫn đến mờ mắt, chói mắt khi lái xe vào ban đêm. Dù đục thủy tinh thể giai đoạn đầu có thể được kiểm soát bằng đơn thuốc nhưng phẫu thuật là giải pháp lâu dài, an toàn và nhanh chóng.

Cườm nước

Cườm nước còn gọi là bệnh glôcôm, gây tổn thương dây thần kinh thị giác và thường không có triệu chứng sớm. Phụ nữ trên 40 tuổi, nhất là những người có tiền sử gia đình mắc bệnh nên kiểm tra nhãn áp thường xuyên. Nếu được chẩn đoán sớm, cườm nước có thể được kiểm soát bằng thuốc nhỏ mắt, điều trị bằng laser hoặc phẫu thuật để ngăn ngừa mất thị lực.

Thoái hóa điểm vàng do tuổi tác

Tình trạng này ảnh hưởng đến điểm vàng, phần trung tâm của võng mạc chịu trách nhiệm cho thị lực chi tiết. Bệnh này phổ biến hơn sau 50 tuổi nhưng có thể bắt đầu sớm hơn, không gây mù hoàn toàn nhưng cản trở việc đọc, nhận diện hoặc lái xe. Hút thuốc, chế độ ăn uống kém và di truyền là những yếu tố nguy cơ chính. Chế độ dinh dưỡng phù hợp (ăn nhiều rau lá xanh và thực phẩm giàu axit béo omega-3), duy trì thói quen tốt cho mắt như đeo kính râm chống tia UV góp phần làm chậm quá trình tiến triển của bệnh.

Phái đẹp nên khám mắt thường xuyên, ít nhất hai năm một lần sau 40 tuổi, kiểm soát lượng đường trong máu, huyết áp và cholesterol vì tất cả những yếu tố này đều ảnh hưởng đến sức khỏe của mắt. Khi có triệu chứng liên quan đến suy giảm thị lực như nhìn mờ, mỏi mắt thường xuyên, chói lóa, hãy kiểm tra sớm để tìm ra nguyên nhân.

Bảo Bảo (Theo Times of India)