Những bệnh nguy hiểm dễ lây nếu không mang bao cao su

Không mang bao cao su khi quan hệ tình dục dẫn tới nguy cơ lây nhiễm các bệnh xã hội, trong đó có nhiều bệnh ung thư, vô sinh và tử vong.

Bác sĩ Đoàn Ngọc Thiện, khoa Nam học - BVĐK Tâm Anh TP HCM, cho biết bao cao su được xem là một trong những biện pháp tránh thai và ngừa bệnh lây qua đường tình dục hiệu quả nhất hiện nay. Nếu sử dụng đúng cách, hiệu quả của bao cao su có thể đạt đến 98%, 2% rủi ro còn lại đến từ các nguyên nhân như bao su bị rách, thủng... Tuy nhiên, do muốn tìm kiếm khoái cảm nên rất nhiều người không mang và tháo bao cao su đúng lúc, đúng cách, khiến hiệu quả sụt giảm, chỉ còn khoảng 85%.

Nhóm các bệnh lây qua đường tình dục do vi khuẩn hay ký sinh trùng như giang mai, bệnh lậu, chàm chlamydia, bệnh Trichomonas vaginalis... lây nhiễm chủ yếu qua cơ quan sinh dục, miệng, hậu môn hoặc mẹ truyền sang con trong quá trình sinh nở. Thời gian ủ bệnh từ vài ngày cho đến vài tháng. Hầu hết người bị nhiễm không có dấu hiệu rõ ràng. Bệnh gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, nghiêm trọng nhất là tử vong. Nếu được phát hiện sớm, các bệnh lây truyền qua đường tình dục này có thể chữa khỏi bằng kháng sinh.

Bác sĩ Đoàn Ngọc Thiện đang tháo gỡ thắc mắc về sức khỏe tình dục. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục còn giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh loét sinh dục do virus gây ra như mụn rộp sinh dục, sùi mào gà, u nhú sinh dục, HIV/AIDS... Bệnh mụn rộp sinh dục do virus Herpes gây ra, với biểu hiện lâm sàng là hồng ban mụn nước, mọc thành chùm tại bộ phận sinh dục và đôi khi có hạch. Bệnh chỉ nhận biết được qua các đợt bùng phát. Sùi mào gà do nguyên nhân virus Human Papillomavirus (HPV) và phổ biến hơn ở nữ giới. Bệnh gây sẩy thai, thai chết lưu ở thai phụ, ung thư cổ tử cung, ung thư dương vật... gây vô sinh, hiếm muộn, tử vong.

U nhú sinh dục do HPV lây lan chủ yếu qua quan hệ tình dục không dùng bao cao su với người có virus hoặc qua các tiếp xúc thân mật khác. Phương pháp điều trị gồm đốt lạnh, đốt nóng, làm thủ thuật cắt bỏ, dùng thuốc hoặc một số biện pháp điều trị khác, nếu có nguy cơ ung thư cao.

Mới đây, sự xuất hiện của Adeno, virus gây ra bệnh viêm gan bí ẩn, cũng được cho là có liên quan đến bệnh lây truyền qua đường tình dục. Adeno xuất hiện trong niệu đạo, tử cung, nước tiểu... và có thể lây lan cho người khác khi có tiếp xúc.

Khi đã nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục do nguyên nhân virus không thể điều trị khỏi hoàn toàn. Thuốc chỉ giúp giảm bớt triệu chứng và giảm nguy cơ lây truyền virus. Do đó, bác sĩ Ngọc Thiện khuyến cáo người bệnh nên tuân thủ việc dùng bao cao su để bảo vệ bản thân và bạn tình khỏi nguy cơ nhiễm bệnh.

Cách tăng hiệu quả bảo vệ của bao cao su

Hiện nay có hai loại bao cao su chính là bao cao su bên ngoài và bên trong. Bao cao su bên ngoài bao phủ dương vật và bao cao su bên trong được đặt vào âm đạo của nữ. Ở góc độ phòng bệnh lây truyền qua đường tình dục, bao cao su được đánh giá là một trong những "vũ khí" lợi hại hàng đầu. Khi sử dụng đúng cách có thể ngăn ngừa nguy cơ mắc nhiều bệnh lây truyền qua dịch sinh dục.

Nguyên tắc đầu tiên là kiểm soát chất lượng của bao cao su. Chú ý lựa chọn thương hiệu có xuất xứ rõ ràng, mua hàng ở nơi uy tín. Cần lựa chọn bao cao su có kích thước phù hợp. Trên thị trường thường có 3 loại phổ biến theo kích thước dương vật gồm size 49mm, 52mm và 55mm.

Bác sĩ Ngọc Thiện khuyến cáo người dùng nên kiểm tra lại chất lượng của bao cao su như hạn sử dụng, mức độ nguyên vẹn. Người dùng cần bảo quản bao cao su ở khu vực khô ráo, thoáng mát. Đặc biệt, nam giới tránh để bao cao su trong ví vì nhiệt độ cao, cọ xát nhiều có thể ảnh hưởng đến chất lượng.

Nam giới không nên cất bao su trong ví, túi quần để tránh ảnh hưởng đến chất lượng. Ảnh: Shutterstock

Khi xé vỏ, nên dồn bao cao su về một góc. Tránh cắn bằng răng hoặc cắt bằng kéo làm thủng, rách. Trước khi mang bao cao su, nên dồn khí hết ra bên ngoài nhằm làm giảm áp lực để không rách bao khi quan hệ tình dục.

Mục đích của bao cao su là ngăn cản sự tiếp xúc, nên khi sử dụng phải đảm bảo phủ kín cơ quan sinh dục, vuốt phẳng nhẹ nhàng để không làm bao bị trầy xước. Tương tự như khi mang vào, khi tháo bao cao su cũng nên thao tác thận trọng. Tốt nhất là thực hiện ngay sau khi quan hệ tình dục xong sẽ dễ dàng hơn.

Bác sĩ Đoàn Ngọc Thiện khuyến cáo, "chân trần" khi quan hệ tình dục chỉ nên áp dụng khi chúng ta thực sự hiểu rõ về tình trạng sức khỏe của đối tác, vừa tránh bị lây nhiễm các bệnh xã hội cho bản thân nhưng cũng tránh đem đến nguy cơ lây nhiễm đến bạn tình. Mỗi người nên có ý thức tự bảo vệ và sử dụng bao cao su như một thói quen. Tuy nhiên, việc sử dụng bao cao su cần phải đúng cách và luôn luôn trước khi có các động tác tiếp xúc thân mật mới có thể đạt được hiệu quả phòng bệnh.

Hân Thái