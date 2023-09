Những bệnh có triệu chứng dễ nhầm lẫn với sỏi thận

Sỏi thận gây triệu chứng đau dữ dội ở vùng bụng dưới gần giống với nhiễm trùng đường tiết niệu, đau bụng kinh, viêm ruột thừa.

Người bệnh nhầm lẫn bệnh, dẫn đến đến viện khám muộn, điều trị sai cách. Dưới đây là một số tình trạng có biểu hiện giống cơn đau do sỏi thận.

Nhiễm trùng đường tiết niệu

Sỏi thận ảnh hưởng đến hệ thống tiết niệu nên có thể nhầm lẫn các triệu chứng của nhiễm trùng đường tiết niệu. Nhiễm trùng tiểu có thể gây đau dữ dội, biểu hiện ở vùng bụng dưới, bẹn hoặc bàng quang. Nước tiểu có máu hoặc đục và người bệnh có thể muốn đi tiểu thường xuyên hơn nhưng không thể sản xuất nhiều nước tiểu.

Nếu không được điều trị, nhiễm trùng đường tiết niệu có thể đi qua niệu quản và gây ra nhiễm trùng thận.

Viêm ruột thừa

Viêm ruột thừa là tình trạng nhiễm trùng ruột thừa, nằm ở phần dưới bên phải của bụng. Khi mắc phải, người bệnh thường có biểu hiện đau quanh rốn, sau đó có thể di chuyển sang các vùng khác trong bụng. Về lâu dài, viêm ruột thừa dễ dẫn đến buồn nôn, ói, đau đột ngột ở phía bên phải của bụng, ăn mất ngon, sốt, đầy hơi.

Những triệu chứng này gần giống với sỏi thận. Người bệnh đến gặp bác sĩ khám để có được chẩn đoán và kế hoạch điều trị thích hợp.

Cơn đau do sỏi thận có thể gây ra các triệu chứng khác như tiểu nhiều, tiểu buốt, tiểu rắt, buồn nôn. Ảnh: Freepik

Đau bụng kinh

Ở một số người, đau bụng khi kỳ kinh nguyệt đến có cảm giác giống như đau buồng trứng, co thắt vùng chậu hoặc co thắt dạ dày, dễ nhầm lẫn với sỏi thận. Tuy nhiên, cơn đau do sỏi thận thường ở phần lưng dưới, nước tiểu đục hoặc có mùi hôi. Những triệu chứng này không điển hình với chứng đau bụng kinh.

Các vấn đề về cơ xương

Các tình trạng như căng cơ, thoát vị đĩa đệm hoặc các vấn đề về cột sống có thể gây đau ở vùng lưng dưới hoặc vùng bụng. Cơn đau này có xu hướng khiến người nghi ngờ do bệnh sỏi thận.

Yếu tố phân biệt chính là không có các triệu chứng như máu trong nước tiểu hoặc thay đổi kiểu đi tiểu. Nếu bạn bị đau lưng mà không có triệu chứng tiết niệu thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Tình trạng buồng trứng hoặc tinh hoàn

Trong một số trường hợp, phụ nữ có thể bị đau vùng chậu do u nang buồng trứng, xoắn buồng trứng hoặc lạc nội mạc tử cung. Tương tự, xoắn tinh hoàn ở nam giới có thể dẫn đến đau tinh hoàn nghiêm trọng và dễ nhầm lẫn với đau do sỏi thận. Để chẩn đoán chính xác, nam và nữ giới nên kiểm tra bệnh phụ khoa hoặc tiết niệu.

Huyền My (Theo Healthmatch)