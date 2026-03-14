Nhỏ thuốc gia truyền có hết cận thị không?

Con tôi 8 tuổi, cận một độ mỗi mắt. Dùng thuốc nhỏ mắt gia truyền có thể hết cận thị nhẹ, đúng không? (Lê Thị Thủy, 32 tuổi, An Giang)

Trả lời:

Cận thị là tật khúc xạ xảy ra khi hình ảnh hội tụ phía trước võng mạc do trục nhãn cầu dài hơn bình thường hoặc do giác mạc, thủy tinh thể có độ cong lớn. Hiện, y học vẫn chưa có loại thuốc nhỏ mắt, thuốc uống hoặc thuốc bôi nào có thể chữa hết cận thị. Các loại thuốc được quảng cáo là công thức gia truyền, bài thuốc dân gian, lá cây, sữa non, nước chanh... không có bằng chứng khoa học hoặc nghiên cứu chứng minh về hiệu quả và độ an toàn. Ngoài ra, thành phần trong loại thuốc này thường không rõ, tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho mắt.

Bạn không nên cho con sử dụng các sản phẩm không rõ thành phần, nguồn gốc, tránh các biến chứng nguy hiểm kích ứng, nhiễm trùng, bỏng hoặc tổn thương tế bào biểu mô giác mạc. Tổn thương nặng có thể để lại di chứng như giảm thị lực, tăng độ cận, tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể, thậm chí mù lòa.

Bác sĩ Huy kiểm tra mắt cho một bé trai. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn nên đưa bé tới khám định kỳ tại các bệnh viện có chuyên khoa mắt để được khám và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp. Bác sĩ đánh giá tình trạng thị lực và chỉ định phương pháp chăm sóc phù hợp, tăng sức khỏe mắt cho con và kiểm soát độ cận.

Phương pháp cải thiện thị lực phổ biến nhất cho người cận thị là đeo kính gọng, kính áp tròng với độ phù hợp, đeo kính áp tròng chỉnh hình giác mạc ban đêm (Ortho K) giúp làm chỉnh hình giác mạc, làm chậm tiến triển cận thị ở trẻ. Khi trẻ đủ 18 tuổi - cấu trúc mắt đã ổn định và đạt điều kiện có thể phẫu thuật xóa cận bằng nhiều phương pháp như Femto pro, Smile Pro...

BS.CKI Nguyễn Đức Huy

Chuyên khoa Mắt Công nghệ cao

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7