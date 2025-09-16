Nhìn một thành hai là dấu hiệu bệnh gì?

Khoảng một tuần nay mắt tôi bị mờ nhòe, nhìn một thành hai. Xin hỏi tình trạng này có phải do mắc bệnh, điều trị thế nào? (Phạm An Tuân, 35 tuổi, Hải Phòng)

Trả lời:

Nhìn một hóa hai gọi là hiện tượng nhìn đôi (song thị), tức mắt nhìn thấy hai hình ảnh của một vật. Biểu hiện này có thể xuất hiện ở cả hai mắt hoặc chỉ xuất hiện ở một mắt. Nếu song thị một mắt, nguyên nhân thường liên quan đến tật khúc xạ (cận thị, loạn thị...), khô mắt, đục thủy tinh thể, bất thường võng mạc, sẹo giác mạc hoặc giác mạc hình chóp.

Nguyên nhân dẫn tới song thị cả hai mắt thường nghiêm trọng hơn, có khả năng liên quan đến các bệnh lý hệ thần kinh, các dây thần kinh vận nhãn và cơ mắt... Một số bệnh về não có thể gây nhìn đôi bao gồm phình động mạch não, u não, đau nửa đầu, tăng áp lực nội sọ (do nhiễm trùng, chảy máu, chấn thương do ngoại lực tác động), đột quỵ, cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua, viêm động mạch tế bào khổng lồ...

Lác mắt cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến gây song thị hai mắt. Các bệnh lý nhược cơ, bệnh Graves tác động tới các cơ kiểm soát chuyển động mắt, trong một số trường hợp khiến người bệnh nhìn thấy hình ảnh bị nhân đôi.

Bác sĩ kiểm tra mắt cho một nam giới. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Các dây thần kinh truyền tín hiệu từ não đến mắt và bất kỳ tổn thương nào ở khu vực này cũng có thể gây ra hiện tượng song thị. Chúng gồm bệnh đa xơ cứng (bệnh thần kinh ảnh hưởng đến các dây thần kinh ở não và tủy sống, hội chứng Guillain-Barre (tình trạng thần kinh gây yếu cơ), bệnh đái tháo đường làm tổn thương dây thần kinh vận nhãn, dẫn đến rối loạn thị giác... Một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc song thị như lớn tuổi (thường trên 60 tuổi), hút thuốc lá nhiều năm, thiếu vitamin B1...

Bạn không chia sẻ rõ tình trạng song thị ở một hay hai mắt, song nếu dấu hiệu bất thường kéo dài thì nên đi khám tại bệnh viện chuyên khoa mắt để đoán chẩn đoán, can thiệp kịp thời. Điều trị phụ thuộc vào nguyên nhân cơ bản và loại song thị (một mắt hay hai mắt). Song thị một mắt thường xảy ra do vấn đề tại mắt, do đó các phương pháp điều trị bao gồm kính thuốc, kính áp tròng hoặc phẫu thuật khúc xạ với bệnh nhân mắc tật khúc xạ như cận thị, loạn thị; phẫu thuật đục thủy tinh thể; nhỏ nước mắt nhân tạo (ở bệnh nhân khô mắt).

Các phương pháp điều trị song thị hai mắt bao gồm phẫu thuật, sử dụng thuốc, kính thuốc kết hợp lăng kính hiệu chỉnh song thị, tập luyện bịt mắt luân phiên tránh song thị hoặc phẫu thuật điều chỉnh vị trí cơ mắt...

BS.CKI Lê Thị Hương Giang

Trung tâm Mắt Công nghệ cao

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh