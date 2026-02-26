Nhìn mờ, lóa ban đêm do khô mắt

TP HCMChị Vân, 42 tuổi, nhìn mờ ban đêm, thỉnh thoảng đau đầu, nghĩ bị quáng gà hoặc thiếu vitamin, bác sĩ chẩn đoán do khô mắt.

BS.CKI Nguyễn Đức Huy, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết chị Vân bị khô mắt kéo dài song không mắc các tật khúc xạ như cận thị, viễn thị hay các bệnh đáy mắt, đục thủy tinh thể. Bác sĩ chỉ định điều trị bằng thuốc nhỏ mắt giúp bổ sung và ổn định phim nước mắt, kết hợp thuốc chống viêm bề mặt nhãn cầu và mang kính chống chói vào ban đêm.

Người bệnh cũng được hướng dẫn thay đổi thói quen sinh hoạt để hỗ trợ quá trình hồi phục. Chị cần hạn chế nhìn màn hình liên tục trong thời gian dài, áp dụng quy tắc 20-20-20, tức mỗi 20 phút, nhìn xa 20 feet (6 m) trong 20 giây, chớp mắt thường xuyên khi làm việc với máy tính. Tránh để gió, điều hòa thổi trực tiếp vào mặt. Uống đủ nước, ăn uống cân đối, bổ sung thực phẩm giàu omega-3...

Khô mắt xảy ra khi một trong ba lớp của màng phim nước mắt (nhầy, nước, lipid) hoạt động kém, khiến nước mắt không đủ chất lượng và số lượng để bảo vệ bề mặt nhãn cầu. Màng phim này vốn giúp ánh sáng hội tụ chính xác lên võng mạc, nên khi bị khô, không ổn định sẽ làm ánh sáng tán xạ, gây nhìn mờ, lóa, nhất là ban đêm. Ở mức độ nặng, khô mắt có thể ảnh hưởng thị lực, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng yếu, mắt phải điều tiết nhiều hơn gây mỏi, khô rát và nhìn kém hơn.

Bác sĩ Huy quan sát cấu trúc bên trong mắt của chị Vân bằng đèn khe sinh hiển vi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khô mắt có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, không chỉ người cao tuổi. Ở người trong độ tuổi lao động, nguyên nhân khô mắt thường liên quan đến môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Bác sĩ Huy cho hay sử dụng máy tính, điện thoại nhiều giờ liên tục, làm việc trong phòng điều hòa, thiếu chớp mắt, căng thẳng kéo dài... đều làm giảm chất lượng phim nước mắt. Ngoài ra, quá trình lão hóa tự nhiên sau 40 tuổi cũng khiến tuyến lệ hoạt động kém dần, khiến khô mắt nặng hơn nếu không được phát hiện sớm.

Khi có các dấu hiệu bất thường như mắt nhìn mờ, lóa ban đêm, mỏi, cộm xốn, người bệnh nên đi khám tại chuyên khoa Mắt.

Nhật Minh

*Tên người bệnh đã được thay đổi