Nhiều người triệt lông, trị mùi hôi mùa nóng

TP HCMLượt điều trị tăng tiết mồ hôi và triệt lông tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ba tháng qua tăng khoảng 40% so với quý trước, do nắng nóng kéo dài.

Ngày 27/3, tiến sĩ, bác sĩ Đặng Thị Ngọc Bích, phụ trách chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết thông tin, thêm rằng đầu năm đến nay, trung bình mỗi tháng có khoảng 100 trường hợp đến bệnh viện trị liệu. Nắng nóng liên tục, gây đổ mồ hôi nhiều kèm mùi cơ thể và nhu cầu mặc quần áo ngắn khiến nhu cầu trị liệu tăng cao. Đổ mồ hôi nhiều tại các vị trí như nách, bẹn, chân tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phân hủy gây mùi khó chịu hoạt động mạnh, ảnh hưởng đến giao tiếp, chất lượng sống của người bệnh.

Như chị Dung, 24 tuổi, ở Đồng Nai, hướng dẫn viên du lịch, thường xuyên ở ngoài trời, đổ mồ hôi nhiều gây mùi khó chịu, mất tự tin.

Bác sĩ CKI Quách Thị Bích Vân cho biết cơ thể tăng tiết mồ hôi để điều hòa nhiệt độ, làm mát cơ thể là bình thường, nhất là vào mùa nóng. Tuy nhiên, tuyến mồ hôi ở vùng nách của chị Dung hoạt động mạnh, hệ vi khuẩn trên da phân hủy các chất trong mồ hôi là nguyên nhân tạo mùi.

Chị Dung được tiêm botox khử tuyến mồ hôi nách không cần phẫu thuật. Botox ức chế đường dẫn truyền thần kinh đảm nhiệm chức năng kích hoạt tuyến mồ hôi. Các tín hiệu này dẫn tới tuyến mồ hôi bị ngắt quãng, không hoạt động, giảm mùi hôi dưới cánh tay. Bác sĩ tiêm khoảng 25 mũi botox ở mỗi nách của người bệnh trong 20 phút.

Tái khám sau một tuần, tuyến mồ hôi hai nách của chị Dung còn hoạt động khoảng 10-15% so với trước can thiệp, mùi khó chịu giảm nhiều. Bác sĩ Vân cho biết hiệu quả này duy trì trong 3-6 tháng. Theo cơ chế tự nhiên, botox dần đào thải khỏi cơ thể, chị cần tiêm nhắc lại mỗi 6 tháng.

Trường hợp khác, ông Park, 45 tuổi, Việt kiều Hàn Quốc, chọn trị tăng tiết mồ hôi nách bằng công nghệ vi sóng (microwave). Sau liệu trình điều trị đầu tiên dài khoảng 4 giờ, chức năng tuyến mồ hôi ở hai nách còn hoạt động không đáng kể. Tái khám sau một tháng, ông Park không còn nặng mùi ở nách. Nhờ tác dụng kép của phương pháp microwave, vùng da dưới cánh tay cũng sáng màu hơn, giảm lông.

Điều trị tăng tiết mồ hôi nách bằng công nghệ vi sóng (microwave) cho một nam giới. Ảnh minh họa: Anh Thư

Có nhiều cách điều trị tình trạng tăng tiết mồ hôi không cần "động dao kéo". Vùng điều trị tăng tiết mồ hôi thường được thực hiện nhiều là dưới cánh tay. Đơn giản nhất là sử dụng các sản phẩm bôi chứa muối nhôm clorua (dạng lăn, xịt, thoa) nhưng phải lặp lại mỗi ngày và dễ bị vàng áo, kích ứng da. Tiêm botox có thể áp dụng hiệu quả ở nhiều vị trí như bàn tay, chân, lưng, ngực, nách. Công nghệ microwave tập trung phá hủy, nhiệt phân vĩnh viễn tuyến mồ hôi ở sâu dưới da, khiến chúng không thể phục hồi, hiệu quả điều trị vĩnh viễn chỉ sau 1-2 lần, theo bác sĩ Vân.

Trang, 18 tuổi, cũng đến bệnh viện Tâm Anh triệt lông để tự tin đi biển do cơ địa rậm lông tóc. Do thường mặc váy phải kèm quần tất dày để che lông chân, mồ hôi chảy nhiều, lâu dần Trang bị bít tắc lỗ chân lông, viêm nang lông.

Thạc sĩ, bác sĩ CKI Phạm Trường An tư vấn cho Trang liệu tình triệt lông 3-6 lần, mỗi lần khoảng 45 phút, cách nhau 4-6 tuần mỗi lần bằng ánh sáng xung cường độ cao (IPL). Phương pháp này sử dụng nguyên lý ly giải quang nhiệt có chọn lọc, thông qua sự hấp thu năng lượng của melanin ở lông để tự triệt tiêu lông, phá hủy mầm tế bào nang lông. Nang lông bị hủy ngăn lông mọc trở lại hoặc mọc lại nhưng sợi yếu, mảnh, nhạt màu, mật độ thưa.

Rậm lông ở phụ nữ có thể do yếu tố di truyền, hoặc nồng độ hormone giới tính nam (androgen) trong cơ thể quá cao. Tình trạng này còn có thể gặp ở người bệnh mắc hội chứng Cushing, buồng trứng đa nang, tăng sản tuyến thượng thận, u tuyến thượng thận, tác dụng phụ của thuốc...

Để loại bỏ lông có nhiều cách như nhổ, tẩy, cạo, wax bằng sáp, miếng dán..., hiệu quả tức thì nhưng tạm thời và thường khiến lông mọc lại cứng, dày, đậm màu với tốc độ nhanh hơn. Nếu cạo, tẩy lông không đúng cách có thể gây ra viêm da, viêm nang lông, lông mọc ngược.

Kỹ thuật viên triệt lông chân cho chị Trang bằng IPL. Ảnh: Anh Thư

Bác sĩ An cho biết triệt lông là phương pháp điều trị triệt để, an toàn và lâu dài. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM đang áp dụng các kỹ thuật triệt lông như laser, IPL giúp giảm 80% lông sau ba lần thực hiện. Nếu bị rậm lông do di truyền, rối loạn hormone với tốc độ mọc lông nhanh hơn bình thường, người bệnh cần duy trì thực hiện liệu trình triệt lông dài hơn để đạt hiệu quả mong muốn.

Triệt lông giúp da sạch sẽ, thông thoáng, giảm viêm nang lông, lông mọc ngược, giúp phụ nữ tự tin khi mặc váy, đồ bơi. Triệt lông vùng kín làm giảm nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa và sự khó chịu trong những ngày "đèn đỏ".

Bác sĩ Bích khuyến cáo người bệnh nên đến chuyên khoa da liễu - thẩm mỹ da để được khám, đánh giá tình trạng và tư vấn phương án điều trị phù hợp, tránh tự điều trị dẫn đến biến chứng như bỏng, sẹo, viêm da, tăng sắc tố.

Anh Thư