Nhiễm vi khuẩn lậu sau quan hệ không an toàn

TP HCMÔng Chen, 41 tuổi, đau buốt đường tiểu sau khi quan hệ không an toàn với nhân viên massage dịp tất niên, xét nghiệm ghi nhận nhiễm vi khuẩn lậu.

Ông Chen xuất hiện triệu chứng khó chịu ở đường tiểu hai ngày sau quan hệ, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8 khám. Xét nghiệm PCR xác định ông Chen nhiễm vi khuẩn lậu. ThS.BS.CKII Dương Quang Huy, Trưởng đơn vị Nam học, cho biết vi khuẩn lậu gây viêm niệu đạo và tiết dịch mủ ở đường tiểu của bệnh nhân, nhiễm trùng đang ở giai đoạn bùng phát.

Bệnh lậu thường có thời gian ủ khoảng 7-14 ngày, song thời gian diễn tiến của ông Chen khá nhanh, biểu hiện cho thấy độc lực của vi khuẩn mạnh hoặc tải lượng vi khuẩn tiếp nhận từ nguồn lây rất lớn, cảnh báo viêm cấp tính nặng. Vi khuẩn lậu có thể di chuyển từ niệu đạo ngược dòng lên trên gây viêm tiền liệt tuyến, túi tinh, viêm mào tinh hoàn, để lại sẹo xơ gây tắc nghẽn ống dẫn tinh và có thể dẫn đến vô sinh.

Bác sĩ nghi ngờ vi khuẩn đã kháng thuốc do nguồn lây mang mầm bệnh đã lâu, chỉ định nuôi cấy vi khuẩn từ dịch niệu đạo của người bệnh, sau đó cho vi khuẩn tiếp xúc với từng loại kháng sinh khác nhau để xác định loại nào có thể tiêu diệt được chúng. Trong thời gian chờ kết quả kháng sinh đồ, thường mất 3-5 ngày, ông Chen được kê thuốc kháng sinh theo hướng dẫn của WHO với liệu trình 7 ngày nhằm chặn đứng vi khuẩn nhân lên, giảm đau và ngăn biến chứng. Bệnh nhân được khuyên uống nhiều nước để hỗ trợ đào thải vi khuẩn qua đường tiểu, kiêng quan hệ tình dục để tránh lây cho người khác và làm tổn thương niêm mạc đang viêm, không tự ý ngưng thuốc khi thấy triệu chứng vừa giảm.

Ông Chen đáp ứng thuốc tốt, sau 7 ngày hết tiểu rắt, chảy mủ. Xét nghiệm kháng sinh đồ cho kết quả không mọc - tức vi khuẩn không nhân bản và phát triển trong môi trường nhân tạo. Bác sĩ Huy giải thích có thể do ông Chen phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, số lượng vi khuẩn còn ít nên không đủ để cấy.

Lậu là một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI) phổ biến do vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae gây ra. Bệnh lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc tình dục không an toàn, kể cả qua đường miệng, hậu môn, hoặc các đồ chơi tình dục, hoặc có thể lây qua vết thương hở. Bác sĩ Huy cho biết vi khuẩn lậu đa kháng thuốc là thách thức lớn của y tế toàn cầu, khiến bệnh trở nên nguy hiểm, khó điều trị, nguy cơ để lại di chứng vĩnh viễn.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ghi nhận lượng bệnh nhân nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STI) cuối năm tăng khoảng 30-40% so với những tháng còn lại, có thể do nhu cầu giải trí cuối năm tăng cao. Bác sĩ khuyến cáo mọi người hạn chế tối đa quan hệ khi say xỉn, luôn sử dụng bao cao su đúng cách, không chủ quan với quan hệ tình dục bằng miệng. Khi có dấu hiệu bất thường như vết loét, mụn, ngứa, dịch tiết..., cần đi khám tại các cơ sở y tế uy tín để phát hiện và điều trị bệnh kịp thời.

Đình Lâm

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi