TP HCMÔng Martindale, 76 tuổi, người Mỹ, đi tiểu đau buốt, bác sĩ chẩn đoán nhiễm khuẩn đường tiết niệu do phì đại tuyến tiền liệt.

ThS.BS.CKII Phạm Thanh Trúc, khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, xác định ông Martindale bị phì đại tuyến tiền liệt kèm viêm bàng quang gây nhiễm khuẩn đường tiết niệu dưới, chỉ định điều trị bằng kháng sinh đường uống.

Sau 7 ngày, ông Martindale tái khám nhưng các chỉ số viêm vẫn ở mức cao. Kết quả kháng sinh đồ cho thấy vi khuẩn gây bệnh là E.coli đã kháng với nhiều loại kháng sinh đường uống, chỉ còn nhạy với kháng sinh đường truyền tĩnh mạch.

Ông Martindale không muốn nhập viện nên bác sĩ Trúc chỉ định điều trị kháng sinh tại khu điều trị trong ngày. Người bệnh được truyền kháng sinh tĩnh mạch theo phác đồ, theo dõi đánh giá đáp ứng thuốc và xử trí kịp thời nếu có bất thường. Song song đó, bác sĩ Trúc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng phương pháp nội khoa nhằm cải thiện dòng tiểu, giảm ứ đọng nước tiểu và hạn chế nguy cơ tái phát nhiễm khuẩn đường tiết niệu.

Bác sĩ Trúc (trái) thực hiện một ca phẫu thuật tiết niệu. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Trúc, nhiễm khuẩn đường tiết niệu là bệnh lý thường gặp, đặc biệt ở các nước đang phát triển. Ở nam giới, các yếu tố nguy cơ phổ biến bao gồm phì đại tuyến tiền liệt, ung thư tuyến tiền liệt, hẹp niệu đạo, đặt ống thông tiểu kéo dài, túi thừa bàng quang hoặc các bệnh lý thần kinh ảnh hưởng đến chức năng tiểu tiện.

Không chỉ gây tiểu buốt, tiểu khó, tiểu nhiều lần, tình trạng nhiễm khuẩn đường tiết niệu ở nam giới lớn tuổi còn có xu hướng kéo dài, khó điều trị và dễ kháng kháng sinh nếu chỉ dùng thuốc uống thông thường. Khi vi khuẩn không được kiểm soát triệt để, nhiễm trùng có thể lan ngược lên đường tiết niệu trên, gây viêm thận - bể thận, làm suy giảm chức năng thận. Trường hợp nặng hoặc điều trị muộn, vi khuẩn có thể xâm nhập vào máu, gây nhiễm khuẩn huyết - biến chứng nguy hiểm, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc có nhiều bệnh nền.

Bác sĩ Trúc khuyến cáo người bệnh không nên chủ quan khi xuất hiện các triệu chứng rối loạn tiểu, nhất là khi tình trạng kéo dài hoặc tái phát nhiều lần. Khám sớm giúp chẩn đoán đúng nguyên nhân và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Người bệnh cần tuân thủ điều trị kháng sinh theo đúng chỉ định, đủ liều và đủ thời gian, không tự ý ngưng thuốc khi thấy triệu chứng giảm, không tự mua kháng sinh uống lại nhiều lần. Việc lạm dụng hoặc dùng sai kháng sinh làm tăng nguy cơ kháng thuốc, khiến điều trị về sau phức tạp hơn và có thể phải sử dụng kháng sinh đường truyền. Tái khám đúng hẹn và thực hiện các xét nghiệm nước tiểu, cấy vi khuẩn theo chỉ định để đánh giá hiệu quả điều trị.

Phòng ngừa nhiễm khuẩn đường tiết niệu bằng cách uống đủ nước mỗi ngày, không nhịn tiểu, hạn chế rượu bia, cà phê và các chất kích thích vì có thể làm nặng thêm rối loạn tiểu tiện. Khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như sốt, rét run, đau hông lưng, mệt mỏi nhiều, người bệnh cần đến bệnh viện để được khám và điều trị kịp thời.

Hà Thanh

* Tên người bệnh đã được thay đổi