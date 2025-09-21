Nhận biết mụn cóc do HPV gây ra

Ngoài mụn cóc ở vùng sinh dục, HPV có thể gây ra mụn cóc ở bàn tay, lòng bàn chân, miệng, cổ họng, có thể gây đau, dễ chảy máu, ngứa.

Hầu hết người nhiễm virus u nhú ở người (HPV) không có bất kỳ triệu chứng nào. Khoảng 90% trường hợp có thể tự khỏi mà không cần điều trị, thường trong vòng hai năm. Tuy nhiên, đôi khi virus vẫn tồn tại trong cơ thể và gây ra các triệu chứng. Điều này có thể phụ thuộc vào chủng HPV lây nhiễm.

Một số chủng HPV có thể gây ra mụn cóc, điển hình là HPV-6 và HPV-11. Các chủng khác như HPV-16 và HPV-18, không gây ra mụn cóc nhưng có thể dẫn đến một số bệnh ung thư. Mụn cóc là triệu chứng phổ biến, có thể xuất hiện sau vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí vài năm sau khi nhiễm HPV. Tùy chủng virus mà hình dạng và vị trí xuất hiện của mụn cóc trên cơ thể khác nhau.

Mụn cóc thông thường là những nốt sần, đỏ, thường xuất hiện ở khuỷu tay, ngón tay và bàn tay; có thể gây đau hoặc dễ chảy máu.

Mụn cóc sinh dục phổ biến nhất trên âm hộ. Chúng cũng có thể xuất hiện gần hậu môn, trong âm đạo hoặc trên cổ tử cung nữ giới hoặc ở dương vật và bìu của nam giới. Những mụn cóc này trông giống súp lơ, những nốt nhỏ nổi lên hoặc những tổn thương phẳng giống như vết bầm tím. Chúng có thể ngứa nhưng ít khi gây đau.

Mụn cóc phẳng có dạng các vùng da sẫm màu với phần đỉnh phẳng, nhô nhẹ, có thể mọc ở bất kỳ đâu trên cơ thể.

Mụn cóc ở lòng bàn chân trông cứng và sần sùi. Chúng thường xuất hiện ở lòng bàn chân, có thể gây khó chịu.

Mụn cóc ở miệng. Những chủng HPV gây mụn cóc sinh dục cũng có thể gây mụn cóc ở miệng và cổ họng, được gọi là HPV miệng. Triệu chứng có thể bao gồm đau tai, khàn giọng, đau họng không khỏi, đau khi nuốt, sụt cân không rõ nguyên nhân, sưng hạch bạch huyết.

Mụn cóc HPV thông thường có thể xuất hiện ở khuỷu tay, ngón tay, bàn tay. Ảnh minh họa tạo bởi AI

Cách điều trị

Không thể chữa khỏi HPV, song vẫn có cách điều trị các vấn đề sức khỏe mà HPV gây ra. Nhiều mụn cóc tự hết mà không cần điều trị.

Không nên điều trị mụn cóc sinh dục bằng các sản phẩm không kê đơn. Tùy thuộc vị trí, số lượng và kích thước của mụn cóc, bác sĩ có thể chỉ định các phương pháp như đốt hóa chất, liệu pháp đông lạnh, liệu pháp laser, dùng thuốc, phẫu thuật. Song việc loại bỏ mụn cóc không loại bỏ được virus, HPV vẫn có thể lây truyền sang người khác.

Sau khi điều trị các triệu chứng, bác sĩ có thể yêu cầu tái khám sau một năm để xem tình trạng nhiễm HPV còn tiếp diễn hay không. Nếu phát hiện sự thay đổi tế bào nghi tiền ung thư hoặc ung thư, người bệnh sẽ cần theo dõi thêm và chỉ định điều trị phù hợp.

Phòng ngừa HPV bằng cách quan hệ tình dục an toàn và sử dụng bao cao su. Tiêm vaccine có thể ngăn ngừa một số chủng HPV liên quan đến ung thư hoặc mụn cóc sinh dục. Phụ nữ 21-29 tuổi nên làm xét nghiệm kiểm tra tế bào cổ tử cung (Pap) thường xuyên để sớm phát dấu hiệu bất thường cảnh báo nhiễm HPV. Phụ nữ 30-65 tuổi nên xét nghiệm HPV 5 năm một lần cùng với xét nghiệm Pap. Hiện chưa có xét nghiệm HPV cho nam giới nên người nhiễm HPV có thể lây truyền virus mà không hay biết.

Anh Ngọc (Theo Healthline)