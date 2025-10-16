Nguyên nhân gây loạn thị bẩm sinh

Loạn thị bẩm sinh có thể do yếu tố di truyền hoặc tác động trong quá trình mang bầu, sinh nở, ảnh hưởng tới thị lực của trẻ.

Loạn thị là tật khúc xạ phổ biến của mắt khi giác mạc hoặc thủy tinh thể có hình dạng không đều, khiến ánh sáng đi vào mắt không hội tụ đúng tại một điểm trên võng mạc mà hội tụ thành nhiều điểm làm hình ảnh trở nên mờ, nhòe.

Loạn thị bẩm sinh là khiếm khuyết trong cấu trúc của mắt ở trẻ nhỏ từ khi sinh ra. Loạn bẩm sinh có thể do độ cong không đều của giác mạc (loạn thị giác mạc) hoặc bắt nguồn từ những bất thường trong thể thủy tinh thể của mắt (loạn thị do thể thủy tinh). Theo ThS.BS Lê Thanh Huyền, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, có 3 nguyên nhân phổ biến gây loạn thị bẩm sinh ở trẻ.

Do di truyền

Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến trẻ bị loạn thị bẩm sinh là yếu tố di truyền. Nếu cha hoặc mẹ có tiền sử loạn thị, nhất là khi cả hai đều bị tật khúc xạ, trẻ sinh ra có nguy cơ cao. Loạn thị do di truyền thường hình thành từ khi trẻ còn trong bụng mẹ, ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của giác mạc hoặc thủy tinh thể. Nếu không được phát hiện sớm và can thiệp đúng cách, tình trạng này có thể tiến triển nặng, làm suy giảm thị lực, ảnh hưởng đến khả năng nhìn rõ vật thể và quá trình học tập, phát triển của trẻ sau này.

Bác sĩ kiểm tra thị lực cho bé gái. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nhiễm khuẩn khi mang thai

Một số trường hợp trẻ bị loạn thị bẩm sinh do thai phụ bị nhiễm khuẩn trong thời kỳ mang thai. Tác nhân gây bệnh có thể truyền qua nhau thai sang thai nhi hoặc lây nhiễm trong quá trình sinh nở, dẫn đến tổn thương các cấu trúc của mắt như giác mạc, thể thủy tinh. Những tổn thương này không chỉ khiến trẻ bị loạn thị mà còn có thể gây ra nhiều bất thường thị giác khác, ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển thị lực.

Chấn thương trong quá trình sinh

Ngoài loạn thị do di truyền hay do vấn đề trong khi mang thai, quá trình sinh nở kéo dài hoặc gặp khó khăn có thể khiến trẻ bị chấn thương vùng đầu, mặt hoặc mắt. Những va chạm này đôi khi gây biến dạng nhẹ ở giác mạc hoặc tổn thương các mô quanh mắt - yếu tố dẫn đến loạn thị bẩm sinh. Dù tỷ lệ không cao song đây vẫn là nguyên nhân đáng chú ý, bởi trẻ có thể bị loạn thị suốt đời nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Một số yếu tố khác như trẻ sinh non, nhẹ cân cũng có nguy cơ.

Loạn thị bẩm sinh ở trẻ có thể ngày càng trầm trọng hơn theo thời gian. Do đó, khi trẻ bị loạn thị bẩm sinh, bố mẹ nên thường xuyên đưa con đi khám mắt định kỳ để kịp thời kiểm soát tình trạng. Một số trường hợp nghiêm trọng có thể chuyển biến thành bệnh nhược thị, lúc này các phương pháp điều trị gần như không còn có tác dụng.

Khuê Lâm