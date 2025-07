Nguyên nhân đau tinh hoàn sau khi quan hệ

Ngoài chấn thương do hoạt động mạnh hay ứ máu, đau tinh hoàn sau khi quan hệ có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý cần khám ngay.

ThS.BS Phạm Quang Trung, khoa Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết tinh hoàn là cơ quan quan trọng của nam giới, không chỉ đảm nhiệm chức năng sản xuất tinh trùng mà còn đóng vai trò then chốt trong việc điều hòa hormone. Do đó, bất kỳ cảm giác khó chịu hay đau đớn nào ở bộ phận này đều cần được lưu tâm, đặc biệt là sau khi quan hệ tình dục. Dưới đây là một số nguyên nhân gây đau.

Chấn thương

Quan hệ mạnh bạo hoặc sai tư thế có thể gây ra những chấn thương nhỏ hoặc va đập trực tiếp vào vùng bìu dẫn đến chấn thương tinh hoàn gây đau tức, phù nề, tụ máu vùng bìu, nặng hơn có thể vỡ.

Ứ máu

Nam giới khi kích thích tình dục lâu mà không xuất tinh hoặc xuất tinh không đủ, máu dồn về vùng này gây căng tức, khó chịu, đau âm ỉ. Cơn đau ở hai nguyên nhân trên dần nhẹ đi sau xuất tinh hoặc vài giờ. Để giảm khó chịu, hãy thư giãn, hít thở sâu, chườm ấm, tắm nước ấm hoặc xoa bóp nhẹ vùng bìu. Nếu không xuất tinh nên tự kích thích để giải phóng máu ứ, giảm cảm giác căng tức.

Xoắn tinh hoàn

Sau quan hệ, cơn đau kéo dài, dữ dội hoặc tái diễn thường xuyên kèm theo các triệu chứng bất thường khác có thể là dấu hiệu của bệnh lý xoắn tinh hoàn. Theo bác sĩ Trung, đây là bệnh lý cấp tính ở nam giới có thể xảy ra bất cứ lúc nào, dù đang nghỉ ngơi, sau khi vận động mạnh hay sau quan hệ. Tình trạng này xảy ra khi tinh hoàn bị xoắn quanh trục, làm cho máu không thể lưu thông để nuôi dưỡng. Dấu hiệu điển hình là đau bìu dữ dội, đột ngột. Thời điểm vàng để cấp cứu xoắn tinh hoàn là 6 giờ đầu tiên sau khi khởi phát cơn đau, nếu trì hoãn có thể bị hoại tử và phải cắt bỏ.

Viêm mào tinh hoàn

Mào tinh hoàn có cấu trúc hình chữ C nằm sau tinh hoàn, là nơi tinh trùng trưởng thành. Viêm tinh hoàn, mào tinh hoàn sau quan hệ thường do nhiễm khuẩn (nhiễm khuẩn tiết niệu, các bệnh lây truyền qua đường tình dục), đôi khi do chấn thương, nhiễm hóa chất. Khi bị viêm, tinh hoàn, mào tinh hoàn sưng, rắn, đau nhức, da vùng bìu tấy đỏ. Người bệnh còn có thể sốt, đau buốt khi đi tiểu và xuất tinh ra máu.

Viêm tuyến tiền liệt

Tuyến tiền liệt có kích thước nhỏ, nằm dưới bàng quang và bao quanh niệu đạo ở nam giới. Quá trình xuất tinh gây áp lực lên tuyến này, đặc biệt khi tuyến đang bị viêm, dẫn đến cảm giác đau tức ở bẹn, vùng đáy chậu hoặc bộ phận sinh dục. Cơn đau có thể kéo dài sau khi xuất tinh và thường kèm theo các triệu chứng như đau khi tiểu, tiểu rắt, tiểu nhiều lần hoặc tiểu đêm.

Giãn tĩnh mạch thừng tinh

Đây là trạng thái các tĩnh mạch trong bìu giãn quá mức, tạo cảm giác nặng nề, đau âm ỉ, khó chịu. Cơn đau thường xảy ra sau khi quan hệ, đứng lâu, vận động mạnh do áp lực máu vùng bìu tăng lên.

Ngoài ra, sỏi thận, sỏi niệu quản, thoát vị bẹn, u nang mào tinh... cũng có thể là nguyên nhân gây tổn thương bên trong.

Bác sĩ Trung khuyến cáo nam giới không nên chủ quan với những cơn đau ở vùng này kéo dài kèm theo các triệu chứng bất thường như sốt, sưng bìu, khó tiểu, tiểu ra máu, xuất tinh ra máu... Người bệnh cần đi khám với bác sĩ chuyên khoa để xác định đúng nguyên nhân và điều trị kịp thời, tránh các biến chứng.

