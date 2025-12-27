Nguyên nhân bàng quang tăng hoạt trở nặng khi trời lạnh

Thời tiết lạnh làm cho các cơ quanh bàng quang nhạy cảm hơn, co thắt đột ngột nên dễ gây tiểu khó kiểm soát.

Bàng quang tăng hoạt hay bàng quang hoạt động quá mức là tình trạng co bóp không chủ ý của bàng quang gây cảm giác buồn tiểu đột ngột, thường xuyên và khó kiểm soát. Người bệnh có thể phải đi tiểu nhiều lần cả ngày lẫn đêm và thỉnh thoảng tiểu không tự chủ. Bệnh dễ tái phát, ảnh hưởng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Lê Minh Hùng, khoa Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, vào mùa lạnh, những người bị bàng quang tăng hoạt thường nhận thấy triệu chứng nặng và xuất hiện thường xuyên hơn. Nguyên nhân là khi nhiệt độ xuống thấp, các cơ quanh bàng quang có xu hướng căng và nhạy cảm hơn, dẫn đến các cơn co thắt đột ngột. Người bệnh thường gặp tình trạng tiểu gấp, tiểu nhiều lần hoặc tiểu khó kiểm soát.

Bác sĩ Hùng khám cho bệnh nhân. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Vào mùa đông, cơ thể ít tiết mồ hôi nên lượng nước dư thừa còn lại được đào thải chủ yếu qua thận. Nền nhiệt thấp còn kích hoạt phản xạ bài niệu do lạnh khiến mạch máu ngoại biên co lại và dồn máu về các cơ quan nội tạng, trong đó có thận. Lưu lượng máu tăng lên làm quá trình lọc và tạo nước tiểu diễn ra mạnh hơn, dẫn đến bàng quang nhanh đầy hơn.

Bác sĩ Hùng cho biết bên cạnh yếu tố sinh lý, thói quen sinh hoạt mùa đông cũng góp phần khiến bệnh trở nặng. Nhiều người uống nước không đều, ít vận động, hạn chế ra ngoài và có xu hướng nhịn tiểu để tránh lạnh. Những điều này có thể kích thích bàng quang và xuất hiện các cơn co thắt đột ngột, làm tăng nguy cơ tiểu gấp và tiểu són.

Cách kiểm soát bàng quang tăng hoạt trong mùa lạnh là điều trị y tế kết hợp thay đổi thói quen sinh hoạt. Người bệnh nên uống đủ nước trong ngày, tránh uống quá nhiều cùng lúc, giữ ấm cơ thể, nhất là vùng bụng dưới và bàn chân. Chế độ ăn cân bằng, giàu rau xanh, trái cây và thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp duy trì sức khỏe tiết niệu và giảm nguy cơ nhiễm trùng. Hạn chế các đồ uống có thể tăng kích thích bàng quang như cà phê, trà, rượu.... Hoạt động thể chất nhẹ nhàng như đi bộ hoặc tập các bài tập cơ sàn chậu giúp bàng quang khỏe hơn nhưng không nên vận động lâu ngoài trời lạnh.

Người bệnh nên theo dõi triệu chứng và khám định kỳ tại chuyên khoa Tiết niệu - Nam học để kiểm soát bàng quang tăng hoạt hiệu quả. Khi xuất hiện tiểu gấp, tiểu són, tiểu nhiều lần ban ngày hoặc ban đêm kéo dài, người bệnh nên đi khám và điều trị phù hợp tránh ảnh hưởng chất lượng cuộc sống.

Thu Giang