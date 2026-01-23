Nguy kịch do nhiễm 'vi khuẩn ăn thịt người'

TP HCMAnh Tam, 25 tuổi, bị trầy xước ở ngón chân tiến triển nhiễm trùng huyết, bác sĩ chẩn đoán nhiễm Burkholderia pseudomallei gây bệnh Whitmore, còn gọi là "vi khuẩn ăn thịt người".

Anh Tam đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM trong tình trạng nguy kịch. ThS.BS Huỳnh Khiêm Huy, khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (ICU), cho biết người bệnh phải thở máy, hôn mê sâu, huyết áp tụt và có biểu hiện sốc nhiễm trùng.

Các xét nghiệm ghi nhận tình trạng nhiễm trùng lan tỏa toàn thân với chỉ số viêm tăng rất cao, rối loạn đông máu, suy gan cấp, suy thận cấp, suy hô hấp nặng. Bác sĩ Huy chẩn đoán người bệnh bị nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, khởi phát từ nhiễm trùng da - mô mềm ở bàn chân, sau đó lan nhanh sang phổi, gan, thận và hệ thần kinh trung ương.

Khoảng một tuần trước, anh Tam trầy xước nhỏ ở ngón chân phải, không chảy nhiều máu nên không sát trùng. Vài ngày sau, anh sốt cao, ớn lạnh, mệt mỏi, tình trạng ngày càng xấu và diễn biến lơ mơ mất ý thức, cấp cứu tại bệnh viện địa phương. Bác sĩ đặt nội khí quản cấp cứu bệnh nhân trước khi chuyển lên tuyến trên.

Kết quả xét nghiệm và đánh giá lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy anh Tam có khả năng nhiễm vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, tác nhân gây bệnh Whitmore, còn được gọi là "vi khuẩn ăn thịt người". Đây là loại vi khuẩn sống trong đất và nước bùn, thường xâm nhập qua các vết thương trên da, đặc biệt nguy hiểm vì diễn tiến âm thầm nhưng khi bùng phát có thể gây nhiễm trùng huyết rất nặng.

Không chỉ tấn công các cơ quan nội tạng, vi khuẩn còn theo dòng máu lan đến tim. Siêu âm tim tại giường ghi nhận tổn thương bất thường trên van động mạch chủ, bác sĩ nghi ngờ sùi viêm nội tâm mạc nhiễm trùng. Đây là tình trạng vi khuẩn bám vào van tim, gây viêm, làm rối loạn chức năng tim và có nguy cơ hình thành các khối nhiễm trùng di chuyển theo dòng máu, gây tắc mạch não và các cơ quan khác.

Người bệnh được lọc máu và theo dõi liên tục tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU). Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Người bệnh thở máy xâm lấn, dùng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp, phối hợp nhiều kháng sinh mạnh, liều cao và kéo dài. Do bệnh nhân bị suy gan và thận nặng, bác sĩ chỉ định lọc máu liên tục kết hợp thay huyết tương nhiều lần nhằm loại bỏ vi khuẩn, độc tố và các chất trung gian gây viêm ra khỏi máu, giúp giảm gánh nặng cho các cơ quan đang suy kiệt. Song song, bệnh nhân được theo dõi tim mạch chặt chẽ, siêu âm tim lặp lại để phát hiện sớm biến chứng nặng trên van tim, sẵn sàng can thiệp nếu xuất hiện suy tim hoặc thuyên tắc nguy hiểm.

Tiên lượng tình trạng bệnh nhân hiện chưa khả quan, vẫn được theo dõi và hồi sức tích cực sát sao.

Bác sĩ Huy khuyến cáo người thường xuyên làm ruộng, lội bùn, tiếp xúc với đất và nước bẩn, cần mang giày (ủng) bảo hộ để hạn chế trầy xước da. Khi có vết thương dù nhỏ, cần rửa sạch, sát trùng đúng cách và theo dõi sát các dấu hiệu bất thường như sưng đau, đỏ nóng, sốt, ớn lạnh, mệt mỏi. Người bệnh cần đến bệnh viện sớm để được chẩn đoán và điều trị phù hợp, phòng nhiễm trùng huyết dẫn đến sốc nhiễm khuẩn.

Nhật Thành

*Tên người bệnh đã được thay đổi