Nguy cơ sỏi thận do thức uống có ga

Thức uống có ga giúp giải khát nhưng dùng nhiều có thể hình thành sỏi thận, tăng nguy cơ phát triển bệnh thận mạn tính.

Sỏi thận là các tinh thể cứng được tạo thành từ khoáng chất, muối phát triển bên trong thận. Có nhiều loại sỏi thận nhưng phổ biến nhất là sỏi canxi và sỏi axit uric. Triệu chứng của bệnh gồm đau nhói ở lưng, bên hông hoặc bẹn; máu hồng, đỏ hoặc nâu trong nước tiểu; đi tiểu liên tục hoặc khó đi tiểu.

Theo Trường Đại học Y Harvard (Mỹ), người uống soda mỗi ngày có nguy cơ hình thành sỏi thận 23%. Nghiên cứu công bố năm 2013, với hơn 190.000 người tham gia và kéo dài trong 8 năm.

Hầu hết nước uống có ga đều dùng chất tạo độ ngọt fructose. Chất này khi vào cơ thể với lượng lớn có thể làm tăng canxi, oxalate và axit uric trong nước tiểu. Sự kết hợp của oxalate, axit uric, canxi ở mức độ cao tạo điều kiện cho sỏi thận hình thành.

Axit photphoric được thêm vào đồ uống để giảm sự phát triển của vi khuẩn và nấm, cải thiện thời hạn sử dụng. Theo Viện Khoa học Sức khỏe Môi trường Quốc gia (Mỹ), thức uống chứa axit photphoric có thể tạo ra những thay đổi trong đường tiết niệu, thúc đẩy hình thành sỏi thận, tăng nguy cơ phát triển bệnh thận mạn tính.

Nghiên cứu của giáo sư Jonathan J Shuster và các cộng sự, trên 1.000 người Mỹ, cho thấy những người ngừng uống soda, nhất là loại chứa axit photphoric, giảm 15% nguy cơ phát triển thêm sỏi thận.

Uống soda mỗi ngày có nguy cơ hình thành sỏi thận. Ảnh: Freepik

Nguyên nhân phổ biến gây sỏi thận là mất nước nên uống đủ nước giúp ngăn sỏi hình thành. Theo Mayo Clinic, người lớn nên uống 2-4 lít chất lỏng mỗi ngày, ngay cả người không dễ bị sỏi thận. Người thường xuyên tập thể dục, sống ở nơi nóng ẩm hoặc đang mang thai, cho con bú nên uống nhiều nước hơn.

Bên cạnh nước lọc, có thể uống nước trà xanh, nước chanh, nước trái cây. Nước chanh tốt cho thận vì chứa hợp chất citrate góp phần ngăn ngừa sỏi canxi. Citrate cũng giúp phá vỡ các viên sỏi nhỏ để cơ thể đào thải ra ngoài qua nước tiểu.

Nước ép lựu có thể cải thiện chức năng thận, đẩy sỏi và các chất độc khác ra khỏi hệ tiết niệu. Loại nước ép này giàu chất chống oxy hóa, giữ cho thận khỏe và phòng ngừa sỏi thận. Nước ép lựu còn giảm nồng độ axit trong nước tiểu, từ đó giảm nguy cơ phát triển sỏi thận.

Huyền My (Theo Eat This, Not That, Healthline)