Nguy cơ rối loạn cương dương do mắc bệnh tình dục

Rối loạn cương dương (ED), còn được gọi là chứng bất lực, là vấn đề tình dục khá phổ biến ở nhiều cặp vợ chồng. Các yếu tố nguy cơ phát triển ED bao gồm tuổi già, một số loại thuốc, thuốc lá hay các vấn đề tâm lý hoặc tình cảm... Bên cạnh đó, một số bệnh như các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục (STDs), phổ biến là các bệnh nhiễm trùng lây qua đường tình dục (STIs), cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến rối loạn cương dương.

Các bệnh tình dục, điển hình là Chlamydia, là căn bệnh đáng lo ngại. Một trong nhiều biến chứng liên quan đến Chlamydia là ED. Vi khuẩn gây bệnh Chlamydia có thể tấn công tuyến tiền liệt, gây nhiễm trùng và sưng tấy, làm hạn chế lưu lượng máu đến dương vật, dần dần gây ra chứng bất lực ở nam giới. Ngoài ra, bất kỳ chứng viêm hoặc nhiễm trùng mãn tính nào cũng có thể làm giảm testosterone, hormone đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng cương cứng.

Ngoài viêm tuyến tiền liệt, STIs nói chung và Chlamydia nói riêng nếu không được điều trị có thể gây ra các bệnh nhiễm trùng cơ quan sinh dục nam (MAGIs) như: viêm niệu đạo, viêm mào tinh hoàn, viêm tinh hoàn... Ở nữ giới là gia tăng nguy cơ nhiễm HIV, vô sinh vĩnh viễn hoặc một tình trạng bệnh gây đau đớn khác gọi là viêm vùng chậu.

Virus gây bệnh tình dục có thể làm viêm nhiễm tuyến tiền liệt, ảnh hưởng tới lưu lượng máu đến dương vật và gây rối loạn cương cứng. Ảnh: Shutterstock

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, Chlamydia có thể lây truyền qua đường tình dục ngay cả khi nam giới không xuất tinh trong quá trình "gần gũi". Một số triệu chứng bệnh Chlamydia ở nam giới bao gồm: dương vật tiết dịch bất thường, cảm giác nóng rát khi đi tiểu, đau hoặc sưng ở một hoặc cả hai bên tinh hoàn, tiết dịch và chảy máu trực tràng...

Xét nghiệm Chlamydia có thể thông qua một mẫu nước tiểu hoặc một miếng gạc đặt bên trong niệu đạo. Bệnh Chlamydia cần được điều trị ngay lập tức, do đó nam giới nên thông báo với bạn tình để họ nắm bắt được nguy cơ lây nhiễm và đi xét nghiệm kiểm tra. Chlamydia thường được chỉ định điều trị bằng thuốc kháng sinh và cần phải uống đủ liều. Một đợt điều trị kháng sinh đầy đủ có thể chữa khỏi nhiễm trùng do Chlamydia và giảm nguy cơ khiến tuyến tiền liệt bị viêm nhiễm, từ đó làm giảm các rối loạn cương cứng.

Ngoài Chlamydia, một số bệnh lây truyền qua đường tình dục khác cũng có nguy cơ làm viêm nhiễm tuyến tiền liệt và dẫn tới rối loạn cương dương như:

HIV: Virus suy giảm miễn dịch ở người (HIV) lây truyền qua máu và đường tình dục. HIV làm suy giảm hệ thống miễn dịch của cơ thể, tức là những người nhiễm HIV dễ bị nhiễm các bệnh khác hơn bao gồm cả viêm tuyến tiền liệt.

Bệnh lậu: Đây là một bệnh lây truyền qua đường tình dục do vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae gây ra. Bệnh thường được điều trị bằng thuốc kháng sinh. Nếu không được điều trị, bệnh lậu có thể làm tổn thương và gây tắc nghẽn trong mào tinh hoàn dẫn tới viêm mào tinh hoàn. Nhiễm trùng do vi khuẩn này cũng có liên quan đến ED..

Viêm gan C: Viêm gan do virus còn được gọi là viêm gan C (lây truyền qua đường tình dục) có liên quan đến ung thư tuyến tiền liệt. Hầu như tất cả những người điều trị ung thư tuyến tiền liệt đều bị biến chứng rối loạn cương dương sau đó.

Một số bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể điều trị được. Kiểm tra, sàng lọc thường xuyên và quan hệ tình dục an toàn hơn sẽ giúp giảm nguy cơ mắc và lây lan các bệnh tình dục.

