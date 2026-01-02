Người suy thận chưa lọc máu nên uống bao nhiêu nước?

Tôi bị suy thận nhưng chưa lọc máu, xin hỏi bác sĩ nên uống bao nhiêu nước mỗi ngày là đủ? (Ngọc, 52 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Thận đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng bao gồm điều hòa lượng dịch trong cơ thể và đào thải các chất dư thừa ra ngoài. Khi chức năng thận suy giảm, khả năng thải nước bị hạn chế, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như phù chân, phù mặt, khó thở, tăng huyết áp, chuột rút, đau đầu.

Không phải tất cả người bệnh suy thận đều cần hạn chế nước ngay từ đầu. Phần lớn người bệnh chỉ cần kiểm soát lượng dịch nghiêm ngặt khi bệnh tiến triển đến giai đoạn 4-5 hoặc khi đã có biểu hiện tiểu ít, phù nề, suy tim. Nếu chưa phải lọc máu, người bệnh uống bao nhiêu nước nên dựa vào giai đoạn bệnh và lượng nước tiểu thải ra mỗi ngày. Nếu uống quá nhiều nước, thận không thải kịp gây ứ nước, phù, tăng huyết áp, thậm chí phù phổi, suy tim.

Khuyến nghị chung cho người khỏe mạnh, không mắc bệnh thận mạn tính là 2-2,5 lít nước mỗi ngày. Chưa rõ bạn đang ở giai đoạn bệnh nào, nhưng nếu suy thận giai đoạn sớm, chưa phù nề, vẫn đi tiểu được, lượng nước có thể dao động khoảng 1,5-2 lít mỗi ngày, bao gồm cả nước lọc, nước canh, sữa và nước từ trái cây. Bạn nên chia lượng nước uống trong ngày, tránh uống lượng lớn cùng một lúc.

Người suy thận chưa lọc máu uống bao nhiêu nước dựa vào giai đoạn bệnh và lượng nước tiểu thải ra mỗi ngày. Ảnh được tạo bởi AI

Nếu bạn đã có dấu hiệu tiểu ít, phù chân, phù mặt, khó thở hoặc tăng huyết áp, lượng nước cần được hạn chế chặt chẽ theo nguyên tắc: lượng nước tiểu thải ra trong 24 giờ + tối đa 500 ml (lượng nước mất không nhận biết). Ví dụ, nếu mỗi ngày chỉ tiểu khoảng 800 ml thì tổng lượng nước uống vào khoảng 1,3 lít nước mỗi ngày để tránh gây áp lực lên thận, phù nề. Trong trường hợp phù nặng, lượng nước uống cần hạn chế hơn nữa.

Cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cho thấy uống quá nhiều nước như phù tăng nhanh, tăng cân đột ngột, khó thở khi nằm, tăng huyết áp. Khi xuất hiện những biểu hiện này, người bệnh cần giảm lượng nước uống và đi khám sớm để kiểm soát chặt chẽ lượng chất lỏng nạp vào cơ thể. Người suy thận không ép bản thân uống nhiều nước như người khỏe mạnh, cũng không nên máy móc theo khuyến nghị 2-2,5 lít nước mỗi ngày. Người bệnh nên điều chỉnh lượng nước cần linh hoạt theo tình trạng bệnh, thời tiết, mức độ vận động và đặc biệt là theo chỉ định của bác sĩ điều trị.

Người bệnh suy thận chưa lọc máu cần đặc biệt chú ý theo dõi lượng nước tiểu hằng ngày để điều chỉnh lượng nước uống phù hợp, nhất là khi xuất hiện tình trạng tiểu ít hoặc phù nề. Nếu cân nặng tăng nhanh trong thời gian ngắn có thể là dấu hiệu cơ thể đang ứ nước và cần được kiểm soát sớm.

Người bệnh thận mạn không nên tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt là các thuốc giảm đau, kháng viêm hoặc thuốc nam, thuốc bắc không rõ nguồn gốc vì có thể làm chức năng thận suy giảm nhanh hơn. Nên ăn nhạt, hạn chế muối để giữ nước và kiểm soát huyết áp, đồng thời không tự ý kiêng hoặc tăng lượng đạm nếu chưa có chỉ định của bác sĩ.

Theo dõi huyết áp thường xuyên, tái khám đúng hẹn để đánh giá chức năng thận và điều chỉnh chế độ sinh hoạt phù hợp theo từng giai đoạn bệnh. Khi thời tiết nắng nóng, sốt hoặc tiêu chảy, mất nước có thể xảy ra nhanh hơn, cần trao đổi với bác sĩ chuyên khoa Thận trước khi đổi lượng nước uống. Duy trì vận động nhẹ nhàng, ngủ đủ giấc và tránh rượu bia, cà phê, nước ngọt có gas để bảo vệ chức năng thận, làm chậm tiến triển bệnh.

BS.CKII Hồ Tấn Thông

Đơn vị Nội thận - Lọc máu

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7