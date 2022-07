Ngứa tinh hoàn do mắc bệnh tình dục

Tinh hoàn bị ngứa có thể do nam giới mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục như mụn rộp, mụn cóc sinh dục, bệnh lậu, chlamydia...

Mụn rộp sinh dục

Mụn rộp sinh dục (còn gọi là Herpes sinh dục) là bệnh nhiễm khuẩn đường sinh dục, do virus Herpes Simplex (HSV) gây ra. Bệnh có thể lây lan khi quan hệ tình dục hoặc tiếp xúc trực tiếp với vùng da bị nhiễm bệnh. Người bệnh có thể cảm thấy cực kỳ ngứa tại bìu tinh hoàn khi nhiễm phải loại virus này. Các triệu chứng đi kèm khi bị mụn rộp sinh dục bao gồm: nóng rát hoặc ngứa xung quanh tinh hoàn, dương vật, xuất hiện mụn nước xung quanh dương vật, nặng hơn sẽ xuất hiện vết loét, đau khi đi tiểu, cảm thấy kiệt sức, ốm yếu...

Mụn rộp là nguyên nhân khiến tinh hoàn bị ngứa. Ảnh: iStock

Mụn cóc sinh dục

Mụn cóc sinh dục hay còn gọi là sùi mào gà do virus u nhú ở người (HPV) gây ra. Mụn cóc sinh dục thường khó nhận biết vì bề ngoài trông giống như những vết sưng nhỏ. Chúng thường có hình súp lơ, mào gà và xuất hiện thành từng cụm ngay tại bìu má đùi trong. Khi mắc bệnh sùi mào gà, người bệnh sẽ cảm thấy ngứa ở tinh hoàn kèm tình trạng sưng tấy hoặc chảy máu khi quan hệ tình dục.

Bệnh lậu

Đây cũng là một bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD) do vi khuẩn gây ra. Bệnh có thể xuất hiện tại cơ quan sinh dục cũng như miệng, cổ họng và dễ dàng lây truyền qua quan hệ tình dục không an toàn. Bệnh lậu có thể khiến cho tinh hoàn bị ngứa và sưng lên. Các triệu chứng phổ biến khác có thể bao gồm: đau rát khi đi tiểu, rò rỉ chất lỏng màu vàng hoặc trắng từ dương vật,...

Chlamydia

Chlamydia là một bệnh tình dục phổ biến ở cả nam và nữ. Giống như nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục khác, nguồn lây truyền chủ yếu của bệnh là do quan hệ tình dục bằng miệng và hậu môn. Chlamydia có thể làm cho tinh hoàn bị ngứa và thường chỉ khiến một bên tinh hoàn bị sưng đau. Đây là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của tình trạng nhiễm trùng. Cùng với đó, người bệnh có thể có các biểu hiện như tiết dịch từ dương vật đổi màu (xanh lá, vàng hoặc trắng), đau rát khi đi tiểu, chảy máu hoặc tiết dịch từ trực tràng, hậu môn,...

Trichomonas

Trichomonas (thường được gọi là Trich) là một bệnh lây truyền qua đường tình dục do ký sinh trùng Trichomonas vaginalis gây ra. Trich thường xuất hiện ở nữ giới nhưng cũng có thể lây sang nam giới nếu quan hệ tình dục không an toàn. Trich khiến cho tinh hoàn bị ngứa, cảm giác ngứa cả ở bên trong dương vật và đau rát khi đi tiểu hoặc khi xuất tinh.

Nguyên nhân phổ khác gây ngứa tinh hoàn là do kích ứng và nhiễm nấm do vệ sinh kém hoặc đổ mồ hôi quá nhiều. Nấm có thể dễ dàng phát triển xung quanh cơ quan sinh dục và tinh hoàn nếu quan hệ tình dục không an toàn hoặc vệ sinh kém. Một trong những bệnh nhiễm nấm phổ biến nhất ở bộ phận sinh dục là bệnh nấm Candida. Nấm Candida sống bên trong hoặc trên cơ thể ở ruột và da. Nếu chúng phát triển ngoài tầm kiểm soát, chúng có thể gây nhiễm trùng. Điều này có thể khiến tinh hoàn bị ngứa.

Đổ mồ hôi ở vùng bẹn sau khi hoạt động quá mức trong ngày có thể khiến tinh hoàn ngứa hơn bình thường. Thậm chí chỉ cần không tắm trong vài ngày cũng có thể khiến bộ phận này ngứa ngáy cho đến khi được tắm rửa sạch sẽ.

Tinh hoàn bị ngứa có thể gây khó chịu và cảm giác luôn muốn gãi. Tuy nhiên, gãi có thể khiến tình trạng ngứa trở nên trầm trọng hơn. Điều quan trọng là phải biết nguyên nhân gây ngứa để điều trị. Đối với nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc nấm, cần giữ cho bộ phận sinh dục sạch sẽ và khô ráo. Thường xuyên tắm và thoa kem dưỡng da và phấn rôm có thể làm giảm triệu chứng. Với nguyên nhân do các bệnh lây nhiễm, cần khám nam khoa để bác sĩ kê đơn thuốc nhằm thuyên giảm tình trạng ngứa ngáy ở tinh hoàn.

Duy trì hoạt động tình dục an toàn là cách tốt nhất để phòng tránh các bệnh lây nhiễm, ngăn ngừa biểu hiện ngứa tinh hoàn. Hãy tìm hiểu lịch sử tình dục của bạn tình xem họ có bị bệnh nhiễm trùng lây qua đường tình dục hay không. Thường xuyên đi xét nghiệm các bệnh lây truyền qua đường tình dục để duy trì sức khỏe tình dục của mình và ngăn ngừa lây truyền các bệnh nhiễm trùng mà bản thân không hề hay biết.

Bảo Bảo (Theo Medical News Today, Healthline)