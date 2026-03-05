'Ngồi trên đống lửa' vì rút tiết kiệm mua 5 lượng vàng nhưng cả tháng không lời

Sợ vàng còn tăng mạnh, tôi mua vội 5 lượng vàng trước Tết với giá 180 triệu đồng một lượng, nhưng đến giờ bán ra gần như không có lãi.

Tôi bắt đầu quan tâm đến vàng từ năm ngoái, khi giá còn quanh mốc 120 triệu đồng một lượng. Thời điểm tháng 9, tôi đã định xuống tiền mua vài lượng tích trữ, chờ tăng giá, nhưng rồi tôi chần chừ. Tôi sợ vàng tăng nóng rồi sẽ điều chỉnh, kiểu gì cũng về lại 100 triệu, nên cố chờ. Nhưng từ đó đến nay, giá vàng leo dốc liên tục. Mỗi lần mở bảng giá là một lần tôi tự trách mình. "Giá mà mua lúc 120 triệu thì giờ đã lời to rồi", tôi đã nghĩ như vậy suốt mấy tháng.

Trước Tết vừa rồi, khi giá vàng lên khoảng 180 triệu đồng một lượng, tôi quyết định không chờ nữa, rút tiền tiết kiệm mua 5 lượng khi có nhiều dự đoán vàng sẽ vượt mốc 200 triệu đồng một lượng. Tôi tin khi thế giới bất ổn, xung đột Trung Đông căng thẳng, vàng chắc chắn còn tăng mạnh. Lần này tôi không muốn lỡ cơ hội nữa.

Nhưng đời không như tính toán. Đúng là có lúc vàng lên hơn 190 triệu, tôi hí hửng tưởng sắp "trúng sóng". Nhưng rồi giá lại quay đầu ngay lập tức và hiện chỉ còn quanh mức 184 triệu đồng một lượng. Nếu bán ra lúc này, sau khi trừ chênh lệch mua - bán vốn khá cao, tôi hầu như không có lãi, thậm chí còn lỗ nhẹ.

Gần một tháng nay, tôi cứ như ngồi trên đống lửa. Sáng mở điện thoại xem giá, trưa xem lại, tối lại lướt thêm lần nữa. Tâm trạng lên xuống theo từng trăm nghìn đồng biến động. Nhà đầu tư nhỏ lẻ như tôi gần như rất khó "lướt sóng" bởi chỉ cần giá không bứt phá đủ mạnh là coi như mắc kẹt.

Giờ tôi phân vân: nên kiên nhẫn giữ vàng như một tài sản phòng thủ dài hạn, hay chấp nhận bán ra và chuyển hướng đầu tư, coi như một bài học? Tôi từng nghĩ vàng là kênh an toàn, nhưng hóa ra nó không đồng nghĩa với có lãi ngay lập tức. Điều tôi lo sợ là không những giá không tăng mà còn có thể giảm mạnh bất ngờ. Khi ấy có khi tôi lại lỗ nặng.

Thú thật, cầm 5 lượng vàng mà ngày nào cũng thấp thỏm chờ tăng giá, tôi thấy vô cùng mệt mỏi.

