Tôi hối hận tột cùng bởi vay 1,7 tỷ mua nhà thay vì tích vàng

Nếu không ôm khoản vay 1,7 tỷ, mà tích vàng từ thời 70 triệu một lượng, có lẽ giờ tôi dư sức mua nhà mà không áp lực trả nợ.

Ba năm trước, tôi có một quyết định mà đến giờ nghĩ lại vẫn luôn thấy hối hận. Khi ấy, tôi đã vay 1,7 tỷ đồng để mua nhà ở TP HCM khi trong tay chỉ có khoảng 40% giá trị tài sản. Thời điểm đó, ai xung quanh cũng khuyên: "Cứ mạnh dạn vay đi, tiền mất giá, nhà đất chỉ có tăng", "thuê nhà mãi sao được", "không mua bây giờ sau này càng khó"... Nghe riết rồi tôi cũng sốt ruột. Tôi sợ mình chậm chân, sợ giá nhà còn tăng nữa thì vĩnh viễn không với tới. Thế là "ba phần tự tin, bảy phần liều lĩnh", tôi đặt ký hợp đồng vay ngân hàng, gánh khoản nợ kéo dài hàng chục năm.

Ba năm qua, tháng nào tôi cũng sống trong cảm giác thấp thỏm. Tiền lương về là tôi ưu tiên trả nợ. Lãi suất có thời điểm điều chỉnh tăng, số tiền phải trả mỗi tháng đội lên khiến tôi mất ngủ. Tôi bắt đầu quen với việc cân đo từng khoản chi nhỏ nhất, chẳng dám tiêu xài gì cho bản thân. Cuộc sống của tôi chưa khi nào thật sự thanh thản, nhất là từ khi sinh con.

Điều khiến tôi day dứt hơn là nếu ba năm trước tôi không vay mua nhà mà dùng tiền đó đi mua vàng thì có lẽ giờ đã khác. Thời điểm đó, giá vàng chỉ khoảng 70 triệu đồng một lượng. Thay vì dồn tiền trả trước và ôm khoản vay mua nhà lên tới 1,7 tỷ, tôi mua vàng rồi giữ đến bây giờ mới bán khi giá đã lên sát 190 triệu đồng một lượng, thì số tiền tăng thêm có lẽ đã đủ để tôi mua nhà mà không cần vay nhiều, thậm chí không cần vay.

>> Thu nhập 70 triệu chùn bước mua nhà Sài Gòn vì lãi vay 13%

Mỗi lần đọc tin giá vàng lập đỉnh, còn thị trường nhà đất trầm lắng, lòng tôi lại nhói một chút. Tôi không phải người đầu cơ, nhưng con số chênh lệch quá lớn khiến tôi không thể không so sánh. Một bên là ba năm gồng mình trả nợ, một bên là kịch bản có thể thảnh thơi hơn rất nhiều.

Tôi biết ba năm trước, không ai dám chắc vàng sẽ tăng mạnh như vậy. Cũng chẳng ai dự đoán hết được diễn biến kinh tế, địa chính trị lại trở nên phức tạp như hiện nay. Quyết định của tôi khi đó dựa trên mong muốn có một mái nhà ổn định, không phải chạy theo đầu tư. Nhưng có những đêm tôi nằm nghĩ: mình đã quá vội vàng vì áp lực "phải có nhà sớm". Tôi đã nghe lời khuyên của người khác nhiều hơn là lắng nghe khả năng chịu đựng của chính mình.

Giờ nhà đã có rồi (dù vẫn đang trả nợ), nhưng thực sự ba năm qua tôi vẫn sống trong áp lực tài chính nhiều hơn là cảm giác được an cư. Nếu không vay mua nhà sớm, có thể tôi vẫn ở nhà thuê thêm vài năm, nhưng tâm lý nhẹ nhõm hơn, lại không bỏ lỡ cơ hội đầu tư để gia tăng tài sản.

Tôi tự hỏi: trong những quyết định tài chính lớn như mua nhà, có phải đôi khi chúng ta quá sợ bỏ lỡ cơ hội mà quên tính đến sức nặng mình phải mang theo suốt nhiều năm sau đó?

Man Tran