Nghỉ hưu không nhàm chán trước tuổi 40

Tôi mua xe phân khối lớn, đi vượt khắp đất nước, học khiêu vũ, chơi đàn... để hưởng thụ tối đa thời gian rảnh rỗi sau khi nghỉ việc.

Đọc bài viết "Xin việc lại sau hai tháng ảo tưởng tự do tài chính", bản thân cũng là một người theo đuổi con đường FIRE (Financial Independent - Retire Early) - tự do tài chính, tôi xin chia sẻ đôi điều kinh nghiệm của mình:

Tôi biết rất nhiều người nghỉ việc sau khi đã cảm thấy mình đạt được tự do tài chính nhất định. Họ nghỉ chừng sáu tháng rồi lại xin đi làm lại, giống tác giả bài viết trên. Lý do là vì họ đã quen với lối sống tám tiếng ở công sở. Và họ không biết làm gì với khoảng thời gian dư ra đó sau khi nghỉ việc.

Tôi làm trong một ngân hàng đa quốc gia, công việc là quản lý an ninh mạng. Đến nay, tôi đã đạt được tự do tài chính trước tuổi 40. Chỉ có điều, tôi rất thích và hưởng thụ tối đa thời gian rảnh rỗi của mình sau khi nghỉ việc.

Không còn đi làm mỗi ngày, để không thấy nhàm chán, tôi tìm đến những thú vui mới. Tôi mua xe phân khối lớn và gia nhập hội chơi xe, cùng nhau đi phượt khắp Việt Nam, từ Hà Tiên đến Hà Giang, từ Cà Mau đến Móng Cái... Tôi cũng thường xuyên đi uống cà phê với hội bạn cấp ba, thỉnh thoảng lại du lịch đây đó. Những lúc rảnh khác trong ngày, tôi học khiêu vũ, hay tham gia các lớp năng khiếu như guitar, trống... Nói thật, từ lúc nghỉ việc đến giờ, chưa bao giờ tôi thấy cuộc sống của mình nhàm chán khi không làm việc.

Tôi biết rất nhiều người chỉ nghỉ được vài tháng là lại quay lại xin việc "cày cuốc". Họ là những người điển hình cần sự khuôn mẫu của công việc. Và chỉ có làm việc mới mang lại cho họ ý nghĩa cuộc sống. Những ai thuộc tuýp người của công việc như vậy chắc chắn sẽ thấy cuộc sống thiếu ý nghĩa khi không được làm việc.

Nhưng ngược lại, cũng có rất nhiều người khác nghỉ hưu sớm và dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình để tận hưởng cuộc sống hết mức có thể. Họ chẳng hề cảm thấy áy náy vì dừng cống hiến từ sớm. Đơn giản bởi họ đã cật lực làm việc, cống hiến từ thời trẻ gấp nhiều lần người khác nên mới kiếm ra được số tiền lớn như vậy để đạt tự do tài chính. Bản thân tôi cũng là một người như vậy. Với tôi, chỉ cần "cày cuốc" đến khi đủ để sống thì chẳng có lý do gì phải làm việc cực khổ nữa.

Tất nhiên, chẳng có ai đúng, ai sai trong câu chuyện này. Đơn giản đó chỉ là lựa chọn, quan điểm sống phù hợp với bản thân mỗi người. Ý của tôi rất đơn giản: nếu bạn muốn tiếp tục "cày ải" vì không biết làm gì với thời gian rảnh thì cứ thoải mái. Còn tôi và nhiều người khác có thừa khả năng tận dụng quỹ thời gian rảnh của mình để tận hưởng cuộc sống, luôn có khả năng tìm ra thú vui mới, nên rất hài lòng với việc ngừng làm việc từ sớm.

Nói về công thức để đạt từ do tài chính, theo tôi là sử dụng tiền tiết kiệm và tiền vay để đầu tư. Chính tiền lời từ việc đầu tư mới giúp tài sản của bạn phát triển nhanh. Chứ nếu chỉ làm công ăn lương và chăm chăm tiết kiệm bạn sẽ mất rất lâu để đạt được đủ tài chính cần thiết. Nguyên tắc chung là: High income (thu nhập cao); Low cost (chi phí thấp); Smart investment (đầu tư thông minh).



Còn cách nào để thực hiện được ba điều trên thì tất nhiên không ai có chỉ bạn chi tiết được. Tôi cũng không hề nói mục tiêu tự do tài chính là chuyện đơn giản vì nếu dễ vậy thì ai cũng có thể nghỉ hưu sớm được và thế giới cũng chẳng có người nghèo. Đâu cần chúng ta phải phấn đấu, ao ước như vậy. Nói tóm lại, có đạt được tự do tài chính hay không, nhanh hay chậm là tùy thuộc vào khả năng của mỗi người.

