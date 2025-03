'Mặt bằng bán lẻ nhà phố không bao giờ quay lại thời hoàng kim'

'Mặt bằng kinh doanh nhà phố không có chỗ đỗ ôtô, khách hàng mua sắm kiểu gì, mua hàng xong muốn ăn uống lại phải chạy đi kiếm chỗ khác?'.

"Giờ đâu còn ai đi mua đồ ở các cửa hàng nữa? Vào trung tâm thương mại vừa rộng, đẹp, thoáng mát, có chỗ gửi xe, cùng rất nhiều cửa hàng dịch vụ quy tụ một nơi. Giá cả chính hãng cũng là một yếu tố thu hút khách hàng. Nhiều khi có mã sale giảm giá còn rẻ hơn hàng bán ở ngoài mặt phố. Nếu làm biếng đi thì giờ có thể chọn mua online giao về tận nơi. Vậy lý do gì để khách hàng phải chạy ra ngoài cửa hàng nhỏ lẻ mặt phố để mua hàng?

Trong khi ở đó chưa chắc bán đồ chính hãng, giá cả hên xui, có thể rẻ hơn xíu nhưng cũng có thể bị nói thách cao hơn trung tâm thương mại. Chưa kể, nhiều khi chỗ để xe cũng không có, chỉ mua được đúng một loại đồ, muốn mua thứ khác lại phải chạy đi cửa hàng khác. Lắm lúc mua hàng xong muốn ăn uống lại phải chạy đi kiếm chỗ khác nữa, rất bất tiện. Cho nên trung tâm thương mại và kinh doanh online là xu hướng tất yếu hiện nay. Mặt bằng kinh doanh hay cho thuê nhà phố sớm muộn cũng khó có thể tồn tại".

Đó là quan điểm của độc giả Anhtuan về tương lai của mặt bằng bán lẻ nhà phố trong bối cảnh tình trạng ế ẩm kéo dài, trong khi trung tâm thương mại kín khách thuê. Nhu cầu thuê cao khiến giá thuê trung bình khối bán lẻ trung tâm thương mại đạt 280 USD mỗi m2 một tháng, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước, ngoài trung tâm là 53 USD mỗi m2 một tháng, tăng 4%. Trong khi đó, nhu cầu tìm thuê nhà phố tiếp tục sụt giảm 30-40% ở cả trung tâm và ngoài trung tâm, tỷ lệ mặt bằng trống gia tăng qua từng quý, trung bình hơn 25% so với năm 2023 và tăng hơn 50% nếu so với thời điểm trước dịch.

Cùng chung suy nghĩ, bạn đọc Nguoiranhroi lý giải nguyên nhân mặt bằng bán lẻ nhà phố ế ẩm: "Mặt bằng nhà phố phần lớn không có chỗ đỗ ôtô thì khách hàng mua sắm, ăn uống kiểu gì? Chẳng lẽ mỗi lần đi ăn uống mua sắm, vợ phải chở một đứa con, chồng chở một đứa con bằng xe máy, thay vì cả nhà trên một ôtô vì không có chỗ đậu xe?

Tôi giờ chỉ mua quần áo ở trung tâm thương mại. Vì thương hiệu A thì áo thun đẹp, thương hiệu B thì quần Jean đẹp, thương hiệu C thì áo khoác đẹp, thương hiệu D chuyên đồ công sở, thương hiệu E bán giày thể thao...tất cả đều tập trung ở một nơi, tôi không phải chạy lòng vòng để mua từng món. Theo tôi, mặt bằng nhà phố hết thời hay không thì chưa biết, nhưng sẽ không bao giờ trở lại thời hoàng kim trước đây nữa".

"Trung tâm thương mại là kiểu 'all in one' (tất cả trong một), vào đó có cả siêu thị mua sắm, cửa hàng thời trang, nhà hàng ăn uống, khu vui chơi thiếu nhi, rạp phim... lượng khách ra vào đông, nhiều khi cuối tuần họ đi mua một lượt đủ dùng cả tháng. Còn cửa hàng nhỏ lẻ phải nằm trong khu chợ hay khu phố chuyên kinh doanh mặt hàng đó thì mới đỡ ế ẩm", độc giả Linhtran nói thêm.

Trong khi đó, với quan điểm trái chiều, bạn đọc Hoangthaodhvh lại lạc quan hơn về tương lai của mặt bằng bán lẻ nhà phố: "Trung tâm thương mại các ngày trong tuần cũng vắng tanh, chủ yếu là nơi để các thương hiệu lớn làm hình ảnh. Còn lại đa phần người dân vẫn mua bán ở ngoài phố vì hàng hóa rẻ hơn, phù hợp với mức thu nhập trung bình hiện nay.

So sánh trung tâm thương mại với nhà phố cũng giống như siêu thị với chợ truyền thống vậy. Siêu thị xuất hiện ngày càng nhiều nhưng chợ truyền thống vẫn sống khỏe. Cho nên, nhà phố để trống, giảm giá thuê, ế ẩm là do nguyên nhân về sức mua giảm, khả năng gồng lỗ của các hộ kinh doanh cá thể yếu hơn các doanh nghiệp lớn trong trung tâm thương mại mà thôi".

Đồng quan điểm, độc giả An Trần cho rằng tình trạng ế ẩm của mặt bằng kinh doanh nhà phố đến từ yếu tố khách quan là suy giảm kinh tế, người dân thắt chặt chi tiêu: "Tôi nghĩ đa phần những ý kiến cho rằng mặt bằng bán lẻ nhà phố không còn đất sống là đến từ giới trẻ (từ 16 tuổi đến 32 tuổi). Chứ những người tầm 40 đến 60 tuổi sẽ suy nghĩ khác.

Bản thân tôi vẫn ăn bánh ướt 20.000 - 30.000 đồng một đĩa đầy đủ, cơm sườn 35.000 - 50.000 đồng, tô hủ tiếu 35.000 - 55.000 đồng, mua đôi giày 700.000 - 900.000 đồng, quần áo giá rẻ ở cửa hàng mặt phố. Trong khi đó, các thương hiệu trong trung tâm thương mại bán mặt hàng giống nhau đến hơn 80% nhưng giá cao hơn.

Những người thích vào trung tâm thương mại mua hàng chủ yếu là những người đi ôtô, thu nhập cao. Còn dân lao động bên ngoài vẫn chọn hàng hóa ngoài chợ. Chẳng qua, do kinh tế khó khăn, chi tiêu ít đi nên kinh doanh ế ẩm như vậy thôi. Chứ khi kinh tế thế giới hồi phục thì sức mua cũng sẽ tăng trở lại".

Việt Thành tổng hợp