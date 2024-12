Quyết không bán nhà mặt phố dù bị người thuê trả mặt bằng

'Không thể cho thuê với giá cao, phải chấp nhận hạ giá mới giữ được 50% lượng khách thuê mặt bằng, nhưng bác tôi ung dung không vội bán nhà'.

"Tôi có người bác ruột, trước đây bác kinh doanh bất động sản, nay đã 70 tuổi nên nghỉ hưu. Con bác giờ đều du học và làm việc ở nước ngoài. Chỉ còn lại cô con gái út ở gần bố mẹ. Đến giờ, tính sơ sơ tổng số tài sản của bác ước tính hàng trăm tỷ đồng, chủ yếu là nhà phố mặt tiền.

Thời gian trước, bác cho thuê mặt bằng với giá cao, luôn đắt khách. Thế nhưng, bây giờ gần như chỉ còn lại 50% trong số đó đang cho thuê được, giá thuê cũng phải giảm xuống khá nhiều. Với số nhà mặt tiền bỏ không đó, bác cũng tính bán bớt đi để chia cho con cái. Nhưng con bác ai cũng khá giả, nói rằng: 'Bố bán cũng được mà không bán cũng được, vì con chưa cần tới tiền mặt'. Vậy nên, bác lại thôi, cứ để không đấy dù chẳng có ai thuê.

Còn cha mẹ tôi khó khăn hơn, nên cũng chỉ gọi là kha khá chứ không giàu. Hiện tại tôi cũng không có nhiều bất động sản, chỉ một căn nhà đang ở và mảnh vườn. Sắp tới, tôi dự định hỏi thuê lại một căn của bác nếu giá phù hợp để kinh doanh. Nhưng vì số vốn không nhiều, nên giá thuê mặt bằng phải thấp may ra tôi mới dám bắt tay làm ăn".

Đó là chia sẻ của độc giả Haivy Nguyen về thực trạng mặt bằng nhà phố ế ẩm thời gian qua. Mặt bằng nhà phố trung tâm từng được xem là "gà đẻ trứng vàng" với giới đầu tư bởi tiềm năng tăng giá và dòng tiền cho thuê hấp dẫn. Tuy nhiên, thời gian qua, không ít chủ mặt bằng khu "đất vàng" ở Hà Nội và TP HCM đang bị hụt hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng vì nhiều tháng chưa tìm được khách thuê.

So sánh với câu chuyện mặt bằng nhà phố ở Thái Lan, bạn đọc GT bình luận: "Tôi sang Thái Lan, thấy nhiều nhà mặt phố ở nước họ cũng đóng cửa kín mít vì không kinh doanh gì được. Hỏi người dân ở đó, tôi mới biết theo quy định, các cửa hàng, quán xá ở đó phải có chỗ đỗ xe riêng mới được kinh doanh vì Chính phủ Thái Lan không cho phép đỗ xe ven đường hay trên vỉa hè (do lo sợ sẽ gây ùn tắc và mất an toàn giao thông). Tôi nghĩ, Việt nam cũng nên sớm áp dụng quy định này trong tương lai gần".

Nếu giải pháp để ngăn tình trạng mặt bằng nhà phố bỏ không, độc giả Châu nhận định: "Nhà phố bỏ không, không có ai thuê, không đưa vào sử dụng là một sự lãng phí lớn. Trong khi đó, ngân sách thành phố vẫn phải trả tiền để duy trì hạ tầng xung quanh ngôi nhà. Vì vậy, theo tôi, hãy học theo các nước phát triển, tất cả các bất động sản phải chịu phí hạ tầng (0,3-0,5% giá trị). Ngoài ra, có thể kết hợp đánh thuế lũy tiến đối với bất động sản thứ hai trở đi để tăng thu ngân sách.

Còn như hiện nay, nhà bỏ không, không có dòng tiền, nhưng chủ bất động sản vẫn ung dung, vì họ không thiếu tiền tiêu. Tuy nhiên, nếu mỗi năm những người này mất vài chục hay cả trăm triệu đồng tiền phí hạ tầng và thuế bất động sản thì họ sẽ phải nghĩ khác: hoặc hạ giá cho thuê hoặc bán đi để cắt lỗ. Lúc đó, xem còn ai ung dung 'ôm cây chờ thỏ nữa'? Các nước phát triển đều làm như vậy. Thế nên, ở Bắc Mỹ hay châu Âu, tầng lớp bình dân chỉ dám mua nhà vừa đủ để ở, không ai mua nhà nhà quá lớn so với nhu cầu, hoặc mua rồi bỏ không".

Theo ghi nhận của VnExpress, nhiều mặt bằng ở tuyến phố sầm uất như Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Phố Huế, Bà Triệu, Thái Hà... rơi cảnh bỏ trống nhiều tháng chưa tìm được khách thuê. Riêng đường Kim Mã có hơn 40 cửa hàng đóng cửa, treo biển cho thuê hoặc sang nhượng mặt bằng. Gần đó, tuyến phố Nguyễn Thái Học cũng chung cảnh bỏ trống nhiều mặt bằng do không tìm được khách thuê. Tương tự, tại TP HCM, thực trạng mặt bằng nhà phố cho thuê ế ẩm không còn là chuyện mới mẻ. Ngay cả những tuyến phố thương mại hàng đầu như Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Lý Tự Trọng, Pasteur, Hai Bà Trưng... có không ít mặt bằng ế khách thuê từ 2022 đến nay. Trong khi giá chào thuê khu vực này lên đến 10.000-35.000 USD (250-750 triệu đồng) mỗi tháng. Tại đường Đồng Khởi, tuyến đường có giá thuê đắt thuộc top toàn cầu, nhiều nhà phố cũng trong cảnh "ngồi chờ khách".

Lê Phạm tổng hợp