Nên tiêm cằm hay độn cằm?

Cằm tôi lẹm và hơi ngắn nên mặt không cân đối. Tôi tính tiêm filler vì nhanh, ít đau nhưng nghe nói độn cằm mới bền, nên chọn cách nào? (Thu Thủy, 31 tuổi, Đà Nẵng)

Trả lời:

Tiêm filler cằm và độn cằm là hai phương pháp tạo hình nhằm tăng khối lượng và điều chỉnh kích thước (độ dài, độ nhô) của cằm. Những kỹ thuật này thường được chỉ định cho người có cằm lẹm, ngắn hoặc để cải thiện đường viền khuôn mặt như mặt vuông, hàm bạnh.

Filler là chất làm đầy không vĩnh viễn, chủ yếu chứa thành phần Hyaluronic Axit (HA) - một phân tử tự nhiên có mặt trong rất nhiều vị trí như da, dịch khớp, mắt, mô liên kết, mô mềm, mạch máu và cơ quan khác. Khi sử dụng cho mục đích thẩm mỹ, HA có mức độ tương thích cao với cơ thể, an toàn khi tạo hình các vùng.

Bác sĩ đang tư vấn cho một phụ nữ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tiêm filler cằm là thủ thuật không phẫu thuật, nhẹ nhàng, không cần can thiệp dao kéo, do đó người tiêm không mất nhiều thời gian nghỉ ngơi. Kết quả thẩm mỹ có thể nhận thấy ngay sau khi thực hiện. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và hiệu quả, thủ thuật cần được thực hiện bởi các bác sĩ chuyên khoa có trình độ và kinh nghiệm. Một số hạn chế của tiêm filler bao gồm chỉ cải thiện phần mềm, không tạo hình cấu trúc xương, khối lượng tiêm có giới hạn và hiệu quả chỉ kéo dài tạm thời, thường từ 12 tháng đến 2 năm.

Độn cằm là thủ thuật thẩm mỹ sử dụng chất liệu độn nhân tạo (như silicone y tế) hoặc sụn tự thân để tạo hình cằm hài hòa hơn với khuôn mặt. Kỹ thuật độn này có thể đem lại kết quả lâu dài do sử dụng các chất liệu có tính bền. Sau độn cằm, cần nghỉ dưỡng 3-5 ngày, tùy cơ địa phục hồi.

Bạn nên đến chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ để bác sĩ kiểm tra. Tùy vào tình trạng, hình dáng và mức độ thiếu hụt cằm, bác sĩ chỉ định phương pháp phù hợp như tiêm filler hay phẫu thuật độn cằm. Nhìn chung người muốn thay đổi diện mạo có thể lựa chọn tiêm filler cằm như một giải pháp tạm thời để thử nghiệm. Nếu bạn mong muốn kết quả rõ rệt và lâu dài, phẫu thuật độn cằm là lựa chọn phù hợp. Dựa trên kết quả mong muốn, ngân sách và có thể can thiệp phẫu thuật hay không mà bạn quyết định.

BS.CKI Bế Thu Thủy

Khoa Thẩm mỹ

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội