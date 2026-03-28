Nên dùng thuốc hay laser chữa nám da?

Tôi bị nám lâu năm, lo ngại dùng laser trị nám bị tăng sắc tố, nhưng nếu chỉ uống thuốc lại sợ không hiệu quả. Tôi nên lựa chọn phương pháp nào? (Nguyên Nguyễn, tỉnh Thái Nguyên)

Cơ chế bệnh sinh của nám phức tạp, việc điều trị cần phối hợp đa phác đồ giữa laser và thuốc. Tùy thể nám, mức độ nám, tình trạng lão hóa da của bạn mà bác sĩ lựa chọn phác đồ điều trị cụ thể.

Thuốc gồm thuốc bôi và thuốc uống là nền tảng trong điều trị nám. Các hoạt chất bôi như hydroquinone, tretinoin, arbutin, azelaic acid, kojic axit, thiamidol hay tranexamic acid có tác dụng ức chế quá trình sản sinh melanin và giảm vận chuyển melanin lên tế bào sừng, từ đó làm mờ các mảng sắc tố theo thời gian. Phương pháp này đơn giản, chi phí hợp lý và cần sự kiên trì, song hiệu quả lâu phát huy và cần theo dõi để tránh kích ứng hoặc tác dụng phụ.

Bác sĩ có thể chỉ định thuốc uống trong một số trường hợp để tác động từ bên trong, đặc biệt khi nám liên quan đến yếu tố nội tiết hoặc tăng sinh melanin. Việc sử dụng thuốc cần được bác sĩ kiểm soát chặt chẽ nhằm giảm thiểu tác dụng phụ.

Trong khi đó, laser là giải pháp công nghệ cao, tác động trực tiếp vào các hạt sắc tố. Cơ chế của laser là phá vỡ melanin thành những mảnh nhỏ để cơ thể đào thải dần. Hiệu quả cải thiện có thể thấy rõ hơn trong thời gian ngắn, đặc biệt với trường hợp nám mảng hoặc sắc tố nông.

Fotona StarWalker là hệ thống laser kết hợp công nghệ Q-switched và xung pico giây, tạo xung cực ngắn giúp phá vỡ melanin thành hạt siêu nhỏ để cơ thể đào thải dần. Với các bước sóng như 1064 nm và 532 nm cùng chế độ FracTal, laser có thể xử lý cả sắc tố nông và sâu, đồng thời hỗ trợ tái tạo da, kích thích collagen, giúp da sáng và mịn hơn. Tuy nhiên, với nám sâu hoặc nám hỗn hợp, chỉ dùng laser thường không bền vững và nếu thực hiện sai có thể gây tăng sắc tố sau viêm, khiến nám đậm màu hơn.

Bạn nên khám tại bệnh viện uy tín để được đánh giá chính xác và xây dựng phác đồ cá nhân hóa. Điều trị nám hiệu quả cần kết hợp thuốc bôi, thuốc uống để ổn định tế bào sắc tố và laser hoặc công nghệ ánh sáng giúp làm mờ nhanh vùng nám. Tùy loại nám sẽ có hướng điều trị khác nhau: nám mảng đáp ứng tốt, còn nám hỗn hợp cần điều chỉnh linh hoạt theo từng giai đoạn. Dù áp dụng phương pháp nào, bạn cũng nên chống nắng và phục hồi da bằng sản phẩm dịu nhẹ, cấp ẩm để duy trì hiệu quả, hạn chế tái phát.

BS.CKII Đàm Thị Thúy Hồng

Trưởng khoa Thẩm mỹ,

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội