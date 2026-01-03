Nên điều trị rãnh cười sâu bằng công nghệ nào?

Tôi bị rãnh cười rõ từ nhỏ, càng lớn càng sâu. Tôi nên điều trị bằng công nghệ sóng SUPERB hay HIFU để hiệu quả và an toàn?(Ánh Nguyệt, 30 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Rãnh cười (nếp gấp mũi, má) là đường gấp chạy từ hai bên cánh mũi xuống khóe miệng. Ở người có rãnh cười xuất hiện sớm như bạn, nguyên nhân thường liên quan đến cấu trúc khuôn mặt, mô má mỏng, dây chằng nâng đỡ yếu hoặc hoạt động cơ mặt lặp đi lặp lại, không đơn thuần chỉ do lão hóa da.

Khi rãnh cười chưa kèm chảy xệ nặng nhưng có xu hướng sâu dần theo thời gian, các công nghệ nâng cơ bằng năng lượng sóng là lựa chọn phù hợp nhằm cải thiện nền mô và cấu trúc nâng đỡ gương mặt. Trong đó, công nghệ HIFU sử dụng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao có thể đi tới độ sâu lớp SMAS khoảng 3-4,5 mm tác động vào da, giúp nâng vùng má sa trễ, cải thiện rãnh cười. Phương pháp này phù hợp với người có dấu hiệu lão hóa rõ, khối mô mỡ má chảy xệ, rãnh cười hằn sâu hơn khi cười hoặc nói.

SUPERB (Sofwave) sử dụng sóng siêu âm song song tập trung vào lớp trung bì với độ sâu 1,5 mm, kích thích tái tạo collagen và elastin, giúp da săn chắc, dày hơn, nâng đỡ rãnh cười tự nhiên. Công nghệ này phù hợp với người trẻ, khi rãnh cười xuất hiện sớm, da chưa chảy xệ nhiều. Công nghệ SUPERB sẽ nhẹ nhàng, ít đau hơn so với công nghệ HIFU, cả hai đều không cần thời gian nghỉ dưỡng, hiệu quả duy trì từ 6 đến 12 tháng tùy mức độ lão hóa của từng người.

Bác sĩ Trân sử dụng sóng siêu âm hội tụ HIFU xóa rãnh cười. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khác với các phương pháp làm đầy, SUPERB và HIFU không tạo hiệu quả tức thì mà cải thiện dần sau vài tuần đến vài tháng, khi collagen được tái cấu trúc. Ưu điểm của hai công nghệ này là giúp gương mặt thon gọn, tự nhiên, không xâm lấn chảy máu nên không cần nghỉ dưỡng.

Rãnh cười chịu ảnh hưởng đồng thời từ cấu trúc khuôn mặt, mức độ lão hóa và chất lượng da ở mỗi người. Do vùng này nằm gần mạch máu và dây thần kinh, người có rãnh cười sâu từ sớm hoặc ngày càng rõ theo tuổi nên đến bệnh viện có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để được bác sĩ khám trực tiếp, xác định nguyên nhân chính và điều trị phù hợp.

BS.CKI Nguyễn Ngọc Trân

Chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM