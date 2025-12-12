Nang thận có ảnh hưởng chức năng thận không?

Tôi có nang thận kích thước 27 mm, có ảnh hưởng đến chức năng thận và cần phẫu thuật không? (Hiền, 39 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Nang thận là các túi nhỏ, tròn, có thành mỏng và chứa dịch lỏng, hình thành trên bề mặt hoặc bên trong thận. Chúng thường lành tính, không gây triệu chứng, không ảnh hưởng đến chức năng thận nếu kích thước nhỏ (dưới 4 cm), thường được phát hiện tình cờ qua siêu âm. Nếu nang phát triển, kích thước lớn có thể xuất hiện triệu chứng đau lưng, sốt, đi tiểu thường xuyên, lẫn máu trong nước tiểu, nhiễm trùng hoặc gây chèn ép ảnh hưởng chức năng thận.

Nang thận của bạn kích thước 27 mm, chưa gây triệu chứng có thể theo dõi, chưa cần phẫu thuật ngay. Bạn cần tái khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ mỗi 3-6 tháng để theo dõi sự tiến triển của nang hoặc kịp thời phát hiện nếu nang gây triệu chứng, theo dõi các biến chứng của nang thận.

BS.CKI Phạm Cao Tháp tư vấn cho người đến khám tại khoa Tiết niệu. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Các loại nang thận thường gặp như nang đơn độc (chỉ có một nang ở một hoặc hai bên thận), thận nhiều nang (xuất hiện nhiều nang trên thận) hoặc bệnh thận đa nang do di truyền (do đột biến gene gây ra, ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác và có thể dẫn đến suy thận).

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây nang thận. Các yếu tố nguy cơ tăng lên theo tuổi tác, hoặc một số bệnh lý có thể gây ra nang thận như bệnh thận đa nang, bệnh thận mạn tính, bệnh Von Hippel - Lindau, bệnh phức hợp xơ củ (TSC).

Nang thận lớn có thể gây một số biến chứng như nhiễm trùng, tắc nghẽn đường tiểu, nghiêm trọng hơn là nang vỡ, gây chảy máu xung quanh thận. Trong nhiều trường hợp, bác sĩ không cần điều trị, nhưng nếu nang thận chèn ép vào các cơ quan khác hoặc ảnh hưởng đến chức năng thận, bác sĩ sẽ chỉ định chọc hút hoặc cắt bỏ phần chỏm nang thận. Nếu nghi ngờ nang là ung thư, cần can thiệp phẫu thuật cắt trọn nang.

Hiện không có phương pháp ngăn ngừa nang thận, nhưng có thể làm giảm nguy cơ bằng cách duy trì lối sống lành mạnh, uống nhiều nước giúp thận hoạt động hiệu quả, hạn chế ăn quá nhiều muối, tránh sử dụng các chất kích thích, hạn chế rượu bia, thuốc lá, kiểm soát các bệnh mạn tính như tiểu đường, tăng huyết áp. Người dân nên khám sức khỏe định kỳ mỗi 6-12 tháng, nhất là với người trên 50 tuổi hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh thận để kịp thời phát hiện, điều trị bệnh.

BS.CKI Phạm Cao Tháp

Khoa Tiết niệu

Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM