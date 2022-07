Nắng nóng làm tăng nguy cơ sỏi thận

Thời tiết nắng nóng khiến tuyến mồ hôi gia tăng hoạt động, giảm lượng nước tiểu bài tiết qua thận, làm tăng nguy cơ bệnh sỏi thận.

Sỏi thận là sự kết tinh của những tinh thể được tạo thành từ khối vật chất rắn như canxi, oxalat và axit uric trong thận. Sỏi kích thước nhỏ có thể tự đào thải ra khỏi cơ thể khi đi tiểu mà không cần phẫu thuật. Tuy nhiên, những viên sỏi có kích thước lớn hơn, dù hiếm khi gây tử vong, cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cần phải điều trị sớm.

Chế độ ăn uống và lối sống không lành mạnh đã góp phần làm tăng tình trạng bệnh, song nghiên cứu chứng minh rằng nhiệt độ môi trường cao cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Sau những ngày nắng nóng, số người tìm đến sự trợ giúp y tế để điều trị sỏi thận gia tăng, do nguy cơ mất nước tăng lên gấp nhiều lần. Ngoài ra, những người sống ở những nơi có khí hậu ẩm ướt có thể có nguy cơ mắc sỏi thận cao hơn.

Bệnh sỏi thận có xu hướng gia tăng ở nơi có khí hậu ẩm ướt Ảnh: Medical News Today

Các nhà nghiên cứu đã thực hiện thử nghiệm trên một triệu nam giới và nữ giới tại Mỹ về khả năng mắc sỏi thận, và phát hiện ra hiện tượng thú vị mang tên "vành đai đá". Theo nghiên cứu, sỏi thận có xu hướng gia tăng ở khu vực phía nam và phía đông. Chẳng hạn những người ở Bắc Carolina có nguy cơ bị sỏi thận cao hơn gần 3 lần so với người sinh sống ở Bắc Dakota.

Khi xét tới khía cạnh thời tiết, dường như nhận định này trở nên rõ ràng hơn. Những người sống ở vùng khí hậu nóng thường đổ mồ hôi nhiều hơn nên dễ bị mất nước hơn. Và tình trạng thiếu nước chính là một yếu tố nguy cơ gây bệnh sỏi thận. Nhưng theo các nhà nghiên cứu, nhiệt độ không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng tới sỏi thận.

Họ đã nghiên cứu thêm một yếu tố khác đó là lượng mưa. Một nghiên cứu đã được tiến hành dựa trên 63.994 cuộc phẫu thuật sỏi thận, đồng thời thu thập thêm thông tin thời tiết từ Cơ quan Khí tượng và Thủy văn Quốc gia. Theo tính toán, trên 1.000 ca bệnh, cứ mỗi 25,4 mm mưa tăng thêm lại có thêm 0,019 ca phẫu thuật và khi nhiệt độ trung bình tăng thêm 1 độ F (-17,2 độ C0 sẽ có thêm 0,029 ca phẫu thuật.

Các nhà nghiên cứu cho rằng môi trường ấm kèm mưa nhiều làm gia tăng bệnh sỏi thận hơn so với môi trường ấm và khô, vì hệ thống điều hòa nhiệt độ của cơ thể xử lý kém hơn. Khi trời ẩm, mồ hôi không thể bài tiết một cách dễ dàng do độ ẩm ngăn cản những giọt mồ hôi bốc hơi. Do đó, để giữ cho cơ thể luôn mát mẻ, cơ thể sẽ có xu hướng bài tiết ra mồ hôi nhiều hơn. Khi mồ hôi ra quá nhiều sẽ làm giảm lượng nước tiểu bài tiết qua thận, từ đó làm gia tăng nguy cơ sỏi thận.

Bên cạnh yếu tố độ ẩm, nhóm tác giả nghiên cứu cũng đề cập tác động của hiện tượng ấm lên toàn cầu sẽ làm gia tăng tỷ lệ mắc bệnh sỏi thận. Do đó, những người sống ở nơi vừa nóng vừa ẩm ướt sẽ có nhiều khả năng bị sỏi thận hơn.

Bảo Bảo (Theo Medical News Today)