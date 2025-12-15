Nâng cơ mặt bằng sóng siêu âm

TP HCMChị Hà, 38 tuổi, nâng cơ bằng sóng siêu âm giúp gương mặt thon gọn hơn sau một tháng.

Sau tuổi 35, da vùng hàm và quanh cằm chị Hà chùng hơn, gương mặt kém gọn và thiếu sắc nét. Chị từ chối thẩm mỹ bằng các thủ thuật xâm lấn như độn cằm, hạ gò má, hút mỡ nọng hoặc tiêm tan mỡ.

ThS.BS Vũ Thị Thùy Trang, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ghi nhận da chị Hà có mức độ chảy xệ trung bình, độ đàn hồi giảm, lớp da mỏng và dễ dị ứng. Dựa trên cấu trúc da, bác sĩ ưu tiên giải pháp không xâm lấn HIFU để nâng vùng hàm - cằm và cải thiện độ săn chắc.

HIFU sử dụng sóng siêu âm hội tụ tác động xuống từng lớp da với độ sâu khác nhau. Ở độ sâu 1,5 mm, năng lượng cải thiện vùng bì nông và lỗ chân lông, mức 3 mm giúp tăng sinh collagen tại lớp trung bì sâu và giảm mỡ nọng cằm. Ở độ sâu 4,5 mm, sóng siêu âm tác động đến lớp SMAS - cấu trúc nâng đỡ da, hỗ trợ giảm chảy xệ và nâng khuôn mặt. Nhờ cơ chế tác động đa lớp, phương pháp này giúp gương mặt gọn hơn theo thời gian mà không cần tiêm tan mỡ hay phẫu thuật.

Bác sĩ sử dụng công nghệ sóng HIFU giúp giảm tình trạng da chùng nhão cho chị Hà. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ điều chỉnh năng lượng phù hợp với mức chịu đựng và da nhạy cảm nên chị Hà chỉ cảm nhận hơi nóng thoáng qua, không đau rát hay đỏ kích ứng. Sau khoảng một tháng, vùng cằm chị thon gọn, đường viền hàm rõ hơn, gương mặt trông trẻ trung hơn.

Bác sĩ Trang cho biết HIFU phù hợp với người có mức độ chảy xệ nhẹ đến trung bình, mong muốn trẻ hóa tự nhiên nhưng sợ hoặc chưa sẵn sàng để thực hiện các phương pháp tiêm, phẫu thuật. Tuy vậy, ở những trường hợp da lỏng lẻo nhiều hoặc kỳ vọng hiệu quả ngay lập tức, bác sĩ cân nhắc phối hợp phương pháp chuyên sâu hơn.

Sau điều trị HIFU, chị Hà có thể sinh hoạt bình thường nhưng cần dưỡng ẩm, chống nắng và tránh thói quen làm ảnh hưởng cấu trúc da như chống cằm, nằm nghiêng. Hiệu quả duy trì trung bình 6-9 tháng tùy cơ địa.

Người đang gặp vấn đề da chùng nhão nhưng có cơ địa dị ứng hay da nhạy cảm nên đến bệnh viện có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để được bác sĩ khám và tư vấn phác đồ điều trị phù hợp.

Minh Hương

* Tên người bệnh đã được thay đổi