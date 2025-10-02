Nấm làm biến dạng móng tay chân người phụ nữ

TP HCMToàn bộ móng tay chân chị Phương, 35 tuổi, bị biến dạng, chuyển màu vàng đục, nứt nẻ do nhiễm nấm.

Ban đầu nấm xuất hiện ở hai ngón tay, sau đó lan ra nhiều ngón khác rồi hai bàn tay và bàn chân chị Phương, có lúc ngứa khó chịu. Móng dày gấp 2-3 lần bình thường, trắng đục rồi ngả sang vàng nâu, gồ ghề. Chị được bác sĩ kê thuốc uống kết hợp thuốc bôi 4 tháng liên tục song nấm lan rộng, móng tổn thương sâu nên không bớt.

Chị đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, TS.BS.CKII Đặng Thị Ngọc Bích, Trưởng chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, ghi nhận tình trạng nấm móng tiến triển nặng, móng biến dạng, dày sừng và đổi màu rõ rệt.

Bác sĩ chỉ định điều trị bằng laser Nd:YAG xung dài 12-17 lần, kết hợp với thuốc bôi và thuốc uống để kiểm soát nấm, hạn chế tái phát và phục hồi cấu trúc móng. Đây là phương pháp dùng năng lượng ánh sáng để tiêu diệt nấm, giúp hạn chế tái phát.

Bác sĩ sử dụng laser Nd:YAG xung dài điều trị nấm móng cho chị Phương. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau 8 lần bắn laser, móng bắt đầu phục hồi, phần móng mới giảm sần sùi, đều màu, vùng da xung quanh móng giảm viêm đỏ.

Bác sĩ Bích cho biết nấm móng là bệnh có khả năng lây lan cao và rất khó trị dứt điểm. Điều trị nấm móng cần được cá nhân hóa theo tình trạng của từng người bệnh, kết hợp nhiều phương pháp như thuốc uống, thuốc bôi, chăm sóc vệ sinh và công nghệ hiện đại như laser. Người bệnh phải kiên trì, tuân thủ phác đồ, tái khám định kỳ để theo dõi đáp ứng. Nếu người bệnh tự ý mua thuốc bôi, thuốc uống không được kê đơn, không điều trị đúng nguyên nhân, bệnh sẽ kéo dài dai dẳng, gây kháng thuốc, tăng nguy cơ lan ra nhiều móng, thậm chí lây sang người thân.

Sau 8 lần điều trị bằng laser, móng tay của chị Phương dần hồi phục, đều màu hơn. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phòng ngừa nấm móng bằng cách giữ vệ sinh tay chân sạch sẽ, tránh mang giày dép ẩm ướt hoặc tiếp xúc lâu trong môi trường dễ lây lan nấm. Khi nhận thấy những dấu hiệu bất thường ở móng như đổi màu, dày lên, giòn dễ gãy, xuất hiện vệt trắng hoặc vàng, kèm theo ngứa, người bệnh nên đi khám ở chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để tìm nguyên nhân và điều trị phù hợp.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi