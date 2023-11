Nam giới ngồi nhiều có yếu sinh lý?

Chồng tôi làm IT, ngồi làm việc 10 tiếng mỗi ngày nhưng ăn uống, thể thao điều độ. Chồng tôi xét nghiệm tinh trùng ít và yếu có phải do ngồi nhiều? (Kim Xuyến, 29 tuổi, Long An)