Nấm da gây loét chân

TP HCMChị Ánh, 30 tuổi, nhiễm nấm da sau lội nước mưa khiến chân lở loét, bong tróc, rỉ dịch, bội nhiễm nặng.

Ban đầu hai chân chị Ánh nổi mẩn đỏ và ngứa rát, nghĩ chỉ bị kích ứng nhẹ do tiếp xúc với nước bẩn nên tự mua thuốc bôi ngoài da. Vài ngày sau, các tổn thương không giảm mà lan dần lên tay và cổ.

BS.CKI Võ Thị Tường Duy, đơn vị Da liễu - Thẩm mỹ Da, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, ghi nhận vùng da bàn chân của chị Ánh có nhiều mảng đỏ, rỉ dịch. Xét nghiệm tìm vi nấm xác định chị bị nhiễm nấm da.

Bác sĩ Duy kiểm tra tình trạng nấm bàn chân của chị Ánh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Duy lý giải nước ngập là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển. Da bị ngâm nước lâu làm mất lớp bảo vệ, khiến nấm dễ xâm nhập gây tổn thương. Trường hợp chị Ánh không can thiệp điều trị sớm, tự bôi chưa đúng thuốc nên tổn thương da không chỉ dừng ở bàn chân mà lan nhanh lên tay và cổ, gây viêm nhiễm rộng và nặng hơn.

Bác sĩ Duy kê thuốc bôi kết hợp thuốc uống kháng nấm, cho người bệnh. Sau hai tuần, tình trạng viêm da của chị Ánh giảm, các mảng đỏ không còn lan rộng.

Bác sĩ Duy tư vấn phương pháp điều trị nấm da cho chị Ánh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Duy cho biết dấu hiệu ban đầu của nấm da thường khá giống dị ứng nên người bệnh dễ chủ quan, tự điều trị khiến tình trạng nặng thêm, dẫn đến nhiễm trùng hoặc viêm lan tỏa. Nấm bàn chân không được điều trị sớm có thể tiến triển mạn tính, gây nứt kẽ, chảy máu, nhiễm vi khuẩn, ảnh hưởng đến đi lại, lao động. Khi gặp các vấn đề về da như ngứa, đỏ da, bong tróc hoặc mụn nước, người bệnh nên đến bệnh viện để được bác sĩ khám và điều trị.

Sau khi đi mưa hoặc ngâm chân lâu trong vùng ngập nước, hãy vệ sinh da kỹ để phòng nấm và các bệnh da liễu. Nên rửa sạch tay chân bằng xà phòng, nhất là ở kẽ ngón, lau khô kỹ, nhanh chóng thay quần áo và giày dép bị ướt để tránh da bị ẩm. Người có vết trầy xước cần sát khuẩn và che chắn cẩn thận. Hạn chế dùng chung khăn, giày dép hay vật dụng cá nhân giúp phòng ngừa nấm lây lan.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi