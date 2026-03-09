Mụn viêm 10 năm khắp cơ thể

TP HCMAnh Văn, 29 tuổi, bị mụn hơn 10 năm, tự điều trị tại nhà khiến tổn thương viêm lan rộng khắp cơ thể, ngứa rát kèm thâm sẹo.

Ban đầu, mụn chỉ lác đác vùng ngực và mặt anh Văn, không đau nhiều, sau đó lan dần ra lưng, vai, cánh tay, mông và đùi. Mụn chai cứng khiến anh ngứa nhiều, nhất là khi đổ mồ hôi.

BS.CKI Trần Thị Mỹ Linh, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ghi nhận anh Văn có nhiều tổn thương mụn viêm rải rác khắp thân mình. Vùng ngực và lưng xuất hiện dày các sẩn viêm, mụn mủ và nang, nốt dưới da, một số tổn thương thâm sạm, dày sừng do viêm kéo dài. Nhiều nốt mụn ngứa, dễ trầy xước khi gãi. Bác sĩ chẩn đoán anh Văn bị mụn trứng cá mức độ trung bình đến nặng, có yếu tố viêm mạn tính và nguy cơ để lại thâm, sẹo.

Bác sĩ sử dụng laser pico điều trị tình trạng thâm mụn cho anh Văn. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Anh Văn được bác sĩ xây dựng kế hoạch điều trị cá thể hóa, kết hợp thuốc uống, thuốc bôi và hướng dẫn chăm sóc da toàn thân nhằm kiểm soát viêm, giảm ngứa và ngăn mụn tái phát. Song song, anh được kết hợp điều trị bằng laser pico 5-10 lần, mỗi lần cách nhau khoảng 2 tuần. Công nghệ laser với xung siêu ngắn, cho phép tác động chính xác vào các sắc tố và vùng da viêm mà không gây tổn thương lan rộng đến mô lành xung quanh.

Sau 3 tháng điều trị đúng phác đồ, tình trạng mụn của anh Văn cải thiện rõ rệt, tổn thương viêm giảm, gần như hết ngứa. Bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần tuân thủ đầy đủ phác đồ điều trị, không tự ý ngưng thuốc khi tổn thương có dấu hiệu giảm khiến mụn tái phát và kéo dài. Nên tắm rửa sạch sau khi vận động, tránh mặc quần áo bó sát, hạn chế cào gãi vùng mụn do ngứa, hạn chế ăn đồ ngọt, đồ béo, tránh thức khuya, stress vì có thể làm mụn viêm nặng hơn và tăng nguy cơ để lại sẹo.

Phần lưng của anh Văn đã giảm mụn viêm và thâm sau 3 tháng điều trị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Linh, mụn trứng cá vùng lưng, ngực khá phổ biến ở nam giới trẻ, đặc biệt ở độ tuổi 20-30. Nguyên nhân liên quan đến nội tiết tố androgen cao, tăng tiết bã nhờn, thói quen sinh hoạt thất thường, môi trường nóng ẩm và đổ mồ hôi nhiều. Ở nam giới, mụn không chỉ xuất hiện ở mặt mà còn dễ lan ra lưng, ngực và thân mình. Khi không được điều trị đúng, tổn thương viêm kéo dài có thể dẫn đến mụn bọc, mụn nang, để lại thâm sạm và sẹo xấu.

Nam giới có xu hướng chịu đựng mụn trong thời gian dài vì ngại đi khám da liễu, cho rằng mụn là vấn đề thẩm mỹ, không phải bệnh lý khiến mụn chuyển từ mức độ nhẹ sang trung bình, nặng, khó điều trị hơn và tốn nhiều thời gian phục hồi. Khi gặp tình trạng mụn viêm kéo dài, người bệnh cần đến bệnh viện có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi