Móng tay chọc rách giác mạc

TP HCMChị Duyên, 30 tuổi, vô tình chọc tay vào mắt trái gây đau rát dữ dội, bác sĩ chẩn đoán rách lớp giác mạc.

ThS.BS Nguyễn Trà Thảo Nhi, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, soi qua đèn khe ghi nhận mắt trái chị Duyên bị rách lớp giác mạc, thị lực còn 7/10. Tại vị trí chấn thương có tình trạng xuất huyết dưới kết mạc khiến người bệnh nhìn mờ, đau rát khi mở mắt.

Bác sĩ chỉ định dùng thuốc kháng sinh nhỏ mắt, kết hợp thuốc giảm đau, nước mắt nhân tạo để làm dịu bề mặt nhãn cầu, giúp giác mạc nhanh lành. Người bệnh cần tránh dụi mắt, hạn chế tiếp xúc với bụi bẩn, không tự ý dùng thuốc nhỏ mắt có corticoid khi giác mạc chưa hồi phục hoàn toàn. Sau vài ngày theo dõi, nếu tổn thương lành tốt, thị lực sẽ cải thiện dần. Nếu tình trạng đau tăng, nhìn mờ nhiều hoặc chảy dịch bất thường, chị cần tái khám ngay để can thiệp.

Bác sĩ Nhi khám mắt cho chị Duyên. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Giác mạc là lớp mô trong suốt nằm phía trước nhãn cầu, có vai trò quan trọng trong việc hội tụ ánh sáng và bảo vệ các cấu trúc bên trong mắt. Do kích thước mỏng (trung bình 520-550 micromet, chưa tới nửa độ dày của móng tay), giác mạc rất dễ bị tổn thương khi có tác động cơ học, nhất là các vật nhọn hoặc sắc.

Theo bác sĩ Nhi, chấn thương giác mạc đôi khi ở mức độ nhẹ, người bệnh thường tự mua thuốc nhỏ mắt về dùng hoặc chịu đựng cơn đau vì nghĩ vết thương sẽ mau lành. Tuy nhiên, móng tay mang nhiều vi khuẩn, khi làm tổn thương giác mạc có thể gây viêm loét, thậm chí thủng và để lại sẹo.

Rách lớp giác mạc nếu chậm điều trị hoặc điều trị không đúng cách ảnh hưởng đến thị lực lâu dài. Do đó, bác sĩ Nhi khuyến cáo, khi mắt bị chấn thương hoặc xuất hiện các triệu chứng như đau nhức, chói sáng, nhìn mờ, cộm như có dị vật, người bệnh cần khám ngay tại cơ sở chuyên khoa để được đánh giá chính xác và điều trị kịp thời.

Nhật Minh