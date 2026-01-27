'Mở rộng đường quanh Hồ Tây cho người đi bộ, xe đạp thay vì xe máy, ôtô'

'Nếu làm đường giao thông rộng hơn, mật độ xe cộ nhiều hơn, thì liệu không gian quanh hồ Tây có trở nên ồn ào, bụi bặm không?'.

"Nhiều lần đi đường ven Hồ Tây mà tôi phát nản vì xe cộ cứ tắc cứng, người đi bộ cũng phải đi xuống lòng đường vì vỉa hè quá chật hẹp. Thực sự, Hà Nội rất cần những dự án mở rộng như thế này để tạo cảnh quan, không gian xứng tầm với Hồ Tây - một di tích lịch sử, văn hóa của Thủ đô".

Đó là chia sẻ của độc giả Johnnysins xung quanh đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và phụ cận" vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt. Theo đó, đề án định hướng nâng cấp, mở rộng một số đoạn tuyến đường quanh hồ, bảo đảm mặt cắt tối thiểu 3-4 làn xe theo tiêu chuẩn đường đô thị. Các tuyến còn lại được cải tạo, mở rộng trên cơ sở hiện trạng để đáp ứng nhu cầu giao thông.

Ủng hộ đề án mở rộng đường quanh Hồ Tây, bạn đọc Hà Anh Tuấn phân tích: "Hồ Tây là một tuyệt tác thiên nhiên ưu đãi dành cho Hà Nội, nhưng hiện tại chưa khai thác được gì xứng tầm. Đường quanh hồ nhỏ, hai ôtô tránh nhau cũng khó. Trong khi đó, hiện cũng chưa có dịch vụ nào tương xứng để phát triển du lịch nơi đây.

Theo tôi, nên có những du thuyền đẹp, kiểu như thuyền buồm bến Bạch Đằng ở TP HCM để du khách trải nghiệm cảnh quan hồ. Đường ven hồ cũng nên được mở rộng về phía hồ để giảm chi phí bồi thường. Trong hồ cần có những khu trồng sen, hoa súng... và một số cảnh quan như đảo nổi để du khách đến tham quan, check-in. Như vậy, mỗi khi du khách có dịp đến Hà Nội nhất định sẽ muốn ghé thăm để ngắm cảnh và chụp hình lưu niệm".

Trong khi đó, độc giả Namthien lại đặt ra những câu hỏi cần giải quyết xung quanh đề án này: "Xung quanh hồ Tây chỉ nên dành nhiều không gian cho công viên, cây xanh, đường ven hồ như hiện nay theo tôi là tốt rồi, nhằm hạn chế mật độ giao thông quá cao tại khu vực này. Nếu làm đường giao thông rộng hơn, mật độ xe cộ nhiều hơn, thì liệu không gian quanh hồ Tây có trở nên ồn ào, bụi bặm không?".

"Hồ Tây là khu thắng cảnh đẹp, phù hợp cho phát triển du lịch, thương mại. tuy nhiên, đường quanh Hồ Tây theo tôi không nên mở quá to, mà chỉ cần mở rộng vừa phải và nhất là chỉ dành cho xe đạp và người đi bộ để vãn cảnh, thư giãn. Không nên khuyến khích mở rộng đường cho ôtô, xe máy", bạn đọc Lên Lưới Giao Bóng bổ sung thêm.

Ở khía cạnh khác, độc giả Minh Minh lại băn khoăn: "Mở thêm 1-2 làn đường nhưng bằng cách nào? Thu hồi đất của dân ven hồ hay lấn hồ để mở rộng đường? Thu hồi đất thì chi phí cao, lấy đâu tiền để đền bù? Lấn hồ thì thu hẹp diện tích làm hồ bé đi, mất cảnh đẹp, không còn là bảo tồn nữa. Liệu chăng Hà Nội nên xem xét quy hoạch đường hiện tại thành phố đi bộ, cho người đi xe đạp?".

Quy mô nghiên cứu dự án khoảng 575 ha, trong đó diện tích mặt nước Hồ Tây hơn 520 ha được giữ nguyên, diện tích đất khoảng 49,7 ha, gồm cả các hồ nhỏ khác. Tổng chiều dài các tuyến điều chỉnh quanh hồ hơn 11 km. Các đoạn Nhật Chiêu, Vệ Hồ, Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Quảng An, Quảng Bá được đề xuất mở rộng lên 21-24 m với mặt cắt như trên. Những đoạn đi qua khu vực vườn hoa hiện trạng sẽ mở rộng bảo đảm mỗi bên lòng đường 7 m và vỉa hè phía hồ 5 m nhằm giữ tối đa diện tích cây xanh, hạn chế ảnh hưởng cảnh quan. Đoạn Thanh Niên, Quảng Khánh giữ nguyên mặt cắt hiện trạng, cải tạo vỉa hè, vườn hoa, công viên. Tương tự, các đoạn Từ Hoa, Yên Hoa, Lạc Long Quân giữ nguyên mặt cắt giao thông, cải tạo vỉa hè.

Thành Lê tổng hợp