Hà Nội mở rộng đường quanh Hồ Tây tối thiểu 3-4 làn

Đề án bảo tồn và phát huy giá trị khu vực Hồ Tây vừa được phê duyệt, định hướng nâng cấp hạ tầng giao thông, phát triển du lịch văn hóa và xây dựng nơi đây thành điểm đến quốc tế của Thủ đô.

UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và phụ cận" với phạm vi nghiên cứu hơn 2.400 ha. Trong đó diện tích Hồ Tây hơn 527 ha, khu vực sông Hồng khoảng 700 ha, tổng diện tích không gian xanh và mặt nước khoảng 1.227 ha. Phạm vi đề án bao gồm phường Tây Hồ, phường Phú Thượng và một phần các khu vực Hồng Hà, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Ba Đình.

Mục tiêu của đề án là bảo tồn giá trị sinh thái, cải thiện chất lượng nước hồ, đồng thời phát triển du lịch văn hóa, xây dựng không gian sáng tạo, kết nối giao thông và tổ chức quy hoạch đô thị phù hợp.

Theo đề án, khu vực Hồ Tây được định hướng trở thành điểm đến quốc tế cho người dân và du khách, là trung tâm văn hóa và kinh tế sáng tạo của thành phố, lấy di sản văn hóa và môi trường sinh thái làm trọng tâm. Khu trung tâm bán đảo Quảng An dự kiến hình thành không gian chính trị, văn hóa, nơi tổ chức các sự kiện đối nội, đối ngoại và hoạt động quan trọng.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển, đề án định hướng nâng cấp, mở rộng một số đoạn tuyến đường quanh hồ, bảo đảm mặt cắt tối thiểu 3-4 làn xe theo tiêu chuẩn đường đô thị. Các tuyến còn lại được cải tạo, mở rộng trên cơ sở hiện trạng để đáp ứng nhu cầu giao thông.

Đề án xác định 19 quỹ đất còn tiềm năng phát triển dự án du lịch, văn hóa và thương mại dịch vụ, gồm 5 công viên và khu Bát Cảnh Tây Hồ, 7 vị trí phát triển dự án du lịch - văn hóa và 6 vị trí hình thành hệ sinh thái phục vụ du lịch.

Đường ven hồ Tây dự kiến được mở rộng thành 3-4 làn xe. Ảnh: Giang Huy

Hệ thống 6 bến thuyền được quy hoạch gồm 3 bến chính và 3 bến phụ trợ. Tại các bến cho phép sử dụng mặt nước Hồ Tây để bố trí sàn cập tàu, cầu nối, nhà chờ, không gian xanh và hạng mục phụ trợ. Trước mắt, thành phố phân kỳ đầu tư 3 bến chính tại khu vực nhà hát Ngọc Trai, khu đôi rồng gốm và vườn hoa trên đường Nguyễn Đình Thi, sau đó đánh giá để xem xét đầu tư các bến phụ trợ.

Việc nghiên cứu đầu tư các tuyến đường quanh Hồ Tây, bến thuyền, vườn hoa, bãi đỗ xe và không gian ngầm sẽ được xác định cụ thể trong quá trình điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây (A6), tỷ lệ 1/2000 và khi triển khai dự án đầu tư.

Đề án cũng định hướng 2 bãi đỗ xe ngầm tại khu vực vườn hoa Lạc Long Quân và vườn hoa Lý Tự Trọng. Ngoài ra, tại các ô đất cây xanh đô thị quanh Hồ Tây có thể bố trí bãi đỗ xe ngầm để đáp ứng nhu cầu.

Tại các vị trí ga đường sắt đô thị C5, C6, C7 của tuyến số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo và ga tuyến số 5 tại khu vực nút giao Văn Cao - Thụy Khuê - Nguyễn Đình Thi, thành phố định hướng phát triển mô hình TOD gắn với bãi đỗ xe ngầm. Quy mô và vị trí cụ thể sẽ được xác định ở giai đoạn sau theo quy định.

Hồ Tây là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất phía tây bắc trung tâm Hà Nội, rộng hơn 526 ha, chu vi khoảng 15 km, hình thành từ một đoạn sông Hồng cũ. Nghiên cứu cho thấy hệ sinh thái Hồ Tây đa dạng với 72 loài thực vật nổi, 47 loài tảo bám đáy, 37 loài động vật nổi, 29 loài động vật đáy, 12 loài giáp xác và 46 loài cá.

Võ Hải