Mòn mỏi chờ mở rộng Quốc lộ 13 để chấm dứt cơn ác mộng kẹt xe

Tôi khổ sở ngày hai lần kẹt xe, ùn tắc kéo dài khi đi từ Thủ Đức vào trung tâm TP HCM qua cầu Bình Triệu, vì đường quá nhỏ.

Nhiều năm nay, mỗi khi đọc tin về dự án mở rộng Quốc lộ 13, tôi lại thấy những cụm từ quen thuộc như "sẽ khởi công", "dự kiến triển khai", "phấn đấu hoàn thành sớm"... Nhưng với một người dân sống tại TP Thủ Đức như tôi, thực tế mỗi ngày lại là một bức tranh hoàn toàn khác: kẹt xe triền miên, ùn tắc kéo dài và nỗi mệt mỏi không biết khi nào mới kết thúc.

Tình trạng tắc nghẽn trên trục Quốc lộ 13 – đặc biệt đoạn qua cầu Bình Triệu – đã tồn tại suốt nhiều năm, nhưng gần đây càng nghiêm trọng hơn do cầu đang được sửa chữa. Trừ chủ nhật, hầu như tất cả các buổi sáng và chiều trong tuần, đoạn đường này đều kẹt cứng. Dù đi xe máy hay ôtô, người dân cũng phải mất hàng giờ đồng hồ để di chuyển vài cây số. Đó không chỉ là sự bất tiện, mà còn là hao phí lớn về thời gian, năng lượng và cả tinh thần.

Tôi hiểu rằng những dự án hạ tầng lớn như mở rộng Quốc lộ 13 cần có lộ trình, ngân sách, giải phóng mặt bằng, và nhiều bước chuẩn bị khác. Tuy nhiên, dường như tốc độ triển khai vẫn chưa theo kịp mức độ cấp bách của tình hình giao thông hiện nay. Theo thông tin được công bố, công tác giải phóng mặt bằng được lên kế hoạch thực hiện trong năm 2025. Thế nhưng, dù đã bước vào những tháng cuối năm, người dân vẫn chỉ nghe thấy hai chữ "dự kiến".

Tôi tin rằng, nếu có thể triển khai "cuốn chiếu", làm từng đoạn, ưu tiên xử lý trước những điểm nóng như nút giao Quốc lộ 13 - Kha Vạn Cân, thì hiệu quả sẽ thấy ngay. Chỉ cần mở rộng hoặc cải thiện một vài nút thắt, người dân đã có thêm không gian lưu thông, giảm áp lực cho toàn tuyến.

Bài học từ việc mở rộng cầu Ông Dầu trên chính Quốc lộ 13 cho thấy, chỉ cần thêm một làn xe máy, tình trạng kẹt xe đã cải thiện rõ rệt. Ở quy mô lớn hơn, cầu thép An Phú Đông cũng là một minh chứng cho thấy, nếu có cách làm linh hoạt, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng những công trình hạ tầng tạm nhưng hiệu quả, phục vụ người dân trong thời gian chờ đợi dự án lớn.

Tại sao không áp dụng mô hình này để nhanh chóng xây dựng thêm một vài cây cầu kết cấu thép vượt sông Sài Gòn, tạo thêm hướng di chuyển từ TP Thủ Đức vào trung tâm TP HCM? Việc đó sẽ giúp phá vỡ "thế độc đạo" của cụm cầu Bình Triệu, giảm tải đáng kể cho tuyến Quốc lộ 13 hiện nay.

Điều người dân mong mỏi nhất lúc này không phải là thêm những bản kế hoạch hay lời hứa, mà là những chuyển biến cụ thể, dù nhỏ nhất. Một đoạn đường được mở rộng, một nút giao được thông thoáng hơn, tất cả đều mang lại niềm tin rằng dự án đang thực sự được thực hiện.

Hy vọng rằng, trong một ngày không xa, thông tin về Quốc lộ 13 trên mặt báo sẽ không còn là "dự kiến khởi công", mà sẽ là "đang thi công khẩn trương". Đó không chỉ là mong đợi của riêng tôi, mà là tiếng lòng chung của hàng vạn người dân đang hàng ngày đi về trên tuyến đường này.

Kế hoạch chi tiết triển khai dự án mở rộng Quốc lộ 13 vừa được Sở Xây dựng gửi UBND thành phố chiều 16/10, nhằm xem xét, phê duyệt, giao các đơn vị liên quan ưu tiên phối hợp để đảm bảo tiến độ. Theo đó, đoạn dài 6 km từ cầu Bình Triệu đến Vĩnh Bình sẽ được mở rộng lên 60 m vào năm 2026, hoàn thành 2028, giúp giảm ùn tắc cửa ngõ đông bắc TP HCM. Tổng mức đầu tư dự án gần 21.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố tham gia hơn 14.600 tỷ đồng cho dự án thành phần 1 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư). Phần còn lại khoảng 6.281 tỷ đồng do nhà đầu tư tự thu xếp, triển khai dự án thành phần 2 (nâng cấp, mở rộng). Sau khi hoàn thành, nhà đầu tư dự kiến thu phí hoàn vốn trong 18 năm 4 tháng.

