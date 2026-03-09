Mờ mắt thoáng qua cảnh báo bệnh gì?

Thỉnh thoảng mắt tôi bị mờ trong thời gian ngắn, sau đó nhìn rõ trở lại. Tình trạng này có nguy hiểm không, điều trị thế nào? (Thanh Bình, 56 tuổi, Nghệ An)

Mờ mắt thoáng qua là tình trạng thị lực giảm trong thời gian ngắn rồi tự hồi phục sau vài phút. Phần lớn trường hợp liên quan đến rối loạn chức năng tạm thời của mắt, nhưng đôi khi cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý cần lưu ý.

Nguyên nhân thường gặp nhất là mỏi mắt và khô mắt. Sử dụng thiết bị điện tử kéo dài, làm việc trong phòng điều hòa, thiếu ngủ hoặc chớp mắt ít khiến lớp phim nước mắt bị gián đoạn, làm hình ảnh không được hội tụ ổn định. Người bệnh có thể cảm thấy nhìn mờ, cộm rát hoặc chói nhẹ; triệu chứng thường giảm sau khi nghỉ ngơi hoặc nhỏ nước mắt nhân tạo. Rối loạn điều tiết, nhất là ở người làm việc gần nhiều giờ hoặc bắt đầu có lão thị, cũng có thể gây mờ tạm thời kèm nhức mắt, đau đầu nhẹ, hay xuất hiện vào cuối ngày.

Ngoài ra, một số bệnh lý tại mắt như cơn glôcôm bán cấp có thể gây nhìn mờ kèm đau nhức mắt, đau đầu, thấy quầng xanh đỏ quanh đèn. Các vấn đề tuần hoàn như thoái hóa cột sống cổ hoặc xơ vữa động mạch cảnh cũng có thể làm giảm tưới máu cho não và mắt, dẫn đến mờ mắt thoáng qua kèm chóng mặt, hoa mắt.

Khi xuất hiện mờ mắt thoáng qua, trước hết bạn nên dừng ngay các hoạt động nhìn gần như đọc sách, dùng điện thoại hoặc máy tính, cho mắt nghỉ ngơi trong vài phút. Nhắm mắt, chớp mắt nhẹ nhàng hoặc nhìn ra xa giúp mắt thư giãn và giảm mờ mắt nhanh. Nếu cảm giác khô rát, cộm mắt đi kèm, có thể nhỏ nước mắt nhân tạo để làm ẩm bề mặt nhãn cầu.

Uống đủ nước cũng giúp hạn chế khô mắt, nhất là khi làm việc trong môi trường điều hòa. Trong thời gian này, nên tránh dụi mắt hay nhìn vào nguồn sáng mạnh hoặc lái xe khi thị lực chưa ổn định. Nếu mờ mắt cải thiện rõ sau các biện pháp trên, nguyên nhân thường lành tính.

Nếu mờ mắt tái diễn nhiều lần, kéo dài, đặc biệt khi kèm theo đau mắt, nhức đầu, nhìn đôi, lóa sáng, thị lực giảm rõ rệt, bạn nên đi khám chuyên khoa để được kiểm tra và xác định nguyên nhân chính xác.

