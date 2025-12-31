Mổ cận bao lâu có thể dùng điện thoại?

Con tôi 18 tuổi, cận 3 độ, vừa phẫu thuật xóa cận. Sau mổ bao lâu có thể sử dụng điện thoại trở lại? (Minh Anh, Hà Nội)

Trả lời:

Sau mổ cận, mắt bắt đầu hồi phục và rất nhạy cảm. Người đã được phẫu thuật khúc xạ như LASIK hoặc SMILE, SMILE Pro có thể trở lại sinh hoạt, làm việc nhẹ nhàng từ ngày hôm sau. Trong vài giờ đầu sau mổ, mắt cần được nghỉ ngơi hoàn toàn và tránh xem điện thoại để giảm kích ứng. Khi thị lực ổn định hơn có thể sử dụng thiết bị điện tử ở mức độ vừa phải, chia nhỏ thời gian trong ngày.

Sử dụng điện thoại quá sớm có thể làm giảm số lần chớp mắt, dẫn đến khô mắt nghiêm trọng đồng thời mắt nhạy cảm với ánh sáng xanh từ màn hình. Điều này không chỉ gây khó chịu mà còn có thể làm gián đoạn quá trình chữa lành của giác mạc, kéo dài thời gian hồi phục, ảnh hưởng đến thị lực lâu dài. Khi bắt đầu sử dụng điện thoại, cần điều chỉnh độ sáng màn hình ở mức vừa phải, bật chế độ tối hoặc chế độ bảo vệ mắt, đồng thời áp dụng quy tắc thư giãn mắt như nhìn ra xa khoảng 6-7 m sau mỗi 20 phút xem thiết bị. Tránh sử dụng điện thoại trong môi trường thiếu sáng vì mắt phải điều tiết nhiều hơn, dễ mỏi mắt và khô mắt.

Chăm sóc mắt đúng cách sau phẫu thuật là yếu tố quan trọng để quá trình hồi phục diễn ra nhanh và an toàn. Ngoài hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử, con bạn nên ăn uống lành mạnh, bổ sung thực phẩm giàu vitamin A, C, E và omega-3 để tốt cho mắt sau mổ. Con bạn tái khám đúng lịch hẹn giúp bác sĩ đánh giá tiến độ hồi phục và phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.

ThS.BS Phùng Văn Thạnh

Trung tâm Mắt Công nghệ cao

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh