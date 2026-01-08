Mitsubishi khuyến mãi hàng loạt xe trước Tết Nguyên đán

Chạy đua với các đối thủ, Mitsubishi ưu đãi lệ phí trước bạ hoặc phụ kiện, áp dụng cho tất cả các sản phẩm trong tháng 1.

Như thông lệ hàng năm, cuộc đua ưu đãi, giảm giá bằng nhiều hình thức từ các hãng đang hâm nóng thị trường ôtô trước Tết Nguyên đán. Sau Toyota, Honda, BYD, VinFast... đến lượt Mitsubishi khuyến mãi hàng loạt xe nhằm kích cầu sức mua.

Sản phẩm mới nhất của Mitsubishi, Destinator có khuyến mãi 35 triệu đồng cho cả hai phiên bản là Premium và Ultimate. Giá giao dịch tại đại lý của mẫu xe này là 745-820 triệu đồng.

Destinator tại triển lãm Vietnam Mobility Show 2025 tại Hà Nội. Ảnh: Thành Nhạn

Dòng xe chủ lực doanh số, Mitsubishi Xpander tiếp hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản số tự động (gồm cả Xpander Cross), tương đương 60-70 triệu đồng. Tùy đại lý, khách có thể thương lượng để trừ vào giá xe. Thực tế, lệ phí trước bạ là một trong nhiều khoản để hoàn tất lăn bánh một mẫu xe. Ưu đãi lệ phí trước bạ cũng có thể xem là một hình thức giảm giá.

Mẫu CUV cỡ B - Xforce khuyến mãi 50-100% lệ phí trước bạ. Mức giảm tại đại lý khoảng 34-70 triệu đồng.

Hai mẫu Attrage và Triton có chung mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản. Với dòng sedan Attrage, mức giảm tại đại lý khoảng 38-49 triệu đồng. Mẫu bán tải Triton giảm 40-56 triệu đồng.

Mitsubishi cho biết, khuyến mãi 100% lệ phí trước bạ áp dụng theo mức 10% cho tất cả các địa phương. Ngoài lệ phí trước bạ, đại lý còn có các quà tặng khác như phụ kiện hoặc phiếu nhiên liệu.

Sau 11 tháng 2025, doanh số Mitsubishi đạt 35.147 xe, giảm 6% so với cùng kỳ 2024. Với sự xuất hiện của Destinator trong tháng 12, Mitsubishi kỳ vọng có thể kết thúc 2025 với mức tăng trưởng dương.

Phạm Trung