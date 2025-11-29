Miss Universe 2025 - mùa giải hỗn loạn

Sau chung kết Miss Universe, nhiều thí sinh kể tội ban tổ chức phân biệt đối xử, kém chu đáo, còn cựu giám khảo tố cáo hoa hậu mua giải.

Hơn một tuần kể từ đêm chung kết, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74 chưa hạ nhiệt, liên tục gây ồn ào từ việc vướng nghi vấn dàn xếp kết quả đến phân biệt chủng tộc. Bê bối gần nhất là vụ chủ tịch tổ chức Miss Universe Organization (MUO) - ông Raúl Rocha - bị cáo buộc điều hành tổ chức tội phạm buôn lậu vũ khí, ma túy và nhiên liệu xuyên quốc gia.

Ngày 26/11, trang People có cuộc phỏng vấn với người đẹp Melissa Sapini - đại diện Haiti tham gia mùa thi năm nay - về góc khuất hậu trường. Cô cho biết Miss Universe (MU) từng là giấc mơ bản thân ấp ủ nhiều năm nhưng thực tế trái ngược hoàn toàn.

Đại diện Mexico Fátima Bosch (giữa) là người đoạt vương miện năm nay. Chương trình diễn ra từ đầu tháng 11 đến sáng 21/11 ở Thái Lan. Ảnh: MU

Theo Melissa Sapini, cuộc thi bất ổn từ những ngày đầu. Mở màn chuỗi thị phi là trận tranh cãi gay gắt giữa thí sinh Mexico - Fátima Bosch, sau này là Hoa hậu Hoàn vũ 2025 - với giám đốc điều hành phụ trách khu vực châu Á Nawat Itsaragrisil trong buổi gặp mặt hôm 4/11. Khi sự việc gây chú ý toàn cầu, Bosch nhận nhiều lời khen từ công chúng và một số người nổi tiếng như Miss Universe 2024 Victoria Kjær Theilvig, cựu Hoa hậu Mỹ 2023 Noelia Voigt, tổng thống Mexico.

Về phía Nawat, ông bị chủ tịch Raúl Rocha hạn chế can thiệp vào cuộc thi. Trước đó, hai người còn mâu thuẫn về việc Nawat tổ chức hoạt động trái phép, vi phạm thương hiệu khi mở chiến dịch bình chọn ảnh để chọn top 10 tham gia "Bữa tối và talk show đặc biệt".

Cuộc nói chuyện căng thẳng của Nawat và thí sinh Miss Universe 2025 Cuộc nói chuyện căng thẳng của Nawat với Fátima Bosch.

Những ngày sau đó, chương trình tiếp tục đối mặt loạt rắc rối từ việc đại diện Chile nhận chỉ trích do đăng video giả vờ hít chất cấm, đến chuyện các thí sinh bị ốm và ngộ độc thực phẩm cùng lúc. Đêm bán kết 19/11, hoa hậu Jamaica nhập viện do ngã từ sân khấu, không thể góp mặt trong vòng loại cuối.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Melissa Sapini kể có giai đoạn nhóm chat của cuộc thi tràn ngập tin nhắn báo bệnh từ các chị em. Ban tổ chức đồng ý hỗ trợ nhưng chỉ cử người đến giám sát, khuyên họ đi bệnh viện hoặc gặp nhân viên y tế. Đội ngũ y tế cũng không có biện pháp phòng ngừa. Sapini cũng bị bệnh vào những ngày cuối nhưng không muốn nhập viện vì sợ ảnh hưởng cuộc thi.

Khoảnh khắc đăng quang của người đẹp Mexico Phút đăng quang của tân Hoa hậu Hoàn vũ. Video: FPT Play

Nghi vấn MU dàn xếp kết quả cũng là một trong những vấn đề gây ồn ào nhất năm nay. Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 18/11 khi nhạc sĩ Omar Harfouch thông báo rời ban giám khảo, tố cáo ban tổ chức "lập hội đồng chấm thi ngẫu hứng" để chọn top 30. Theo ông, một thí sinh còn có mối quan hệ tình cảm với thành viên tuyển chọn. Phía MU phủ nhận tất cả. Ngoài Harfouch còn hai người bỏ quyền chấm điểm nhưng không công bố nguyên nhân.

Sau vòng chung kết, ông Omar Harfouch tiếp tục gây chú khi tuyên bố Fátima Bosch là "hoa hậu giả", thắng nhờ bố có mối quan hệ làm ăn với ông Rocha. Đến nay, ông liên tục đăng bài gây áp lực lên MUO, đòi Bosch trả vương miện. Ông cũng yêu cầu Raúl Rocha từ chức, không được can dự vào mọi sân chơi sắc đẹp. Omar Harfouch cho biết đang giữ đoạn ghi âm bố con Rocha thuyết phục ông bỏ phiếu cho Bosch, nói cân nhắc kiện MUO.

Hôm 24/11, ông Rocha ra văn bản phản hồi, xác nhận từng hợp tác Permex - công ty dầu khí nơi bố của Bosch làm nhân viên kỳ cựu - nhưng hợp đồng của họ hết hạn từ cuối năm 2023. Ông khẳng định không quen biết gia đình Bosch từ trước, chỉ gặp họ khi Miss Universe Mexico diễn ra hồi tháng 9. Ngoài ra, ông gọi Harfouch là "kẻ cơ hội" dựa hơi chương trình để kiếm thêm người theo dõi trang cá nhân.

Giám đốc điều hành Nawat Itsaragrisil (trái) và chủ tịch Raúl Rocha. Báo chí quốc tế từng mô tả mâu thuẫn của cả hai là "cuộc đấu quyền lực manh nha" nội bộ. Ảnh: Instagram/ Nawat Itsaragrisil

Việc Omar Harfouch lên tiếng "châm ngòi nổ" cho hàng loạt bài chỉ trích của các thí sinh sau ngày đăng quang. Hôm 23/11, đại diện Estonia - Brigitta Schaback - kể từng bị phân biệt đối xử tại cuộc thi ở Thái Lan vì có con, dù quy định cho phép phụ nữ có gia đình, làm mẹ tham gia. Miss Bồ Đào Nha - Camila Vitorino - cũng có quan điểm tương tự, tiết lộ ban tổ chức từng nói ẩn ý "phụ nữ đã kết hôn, có con hoặc người yêu không có cơ hội đoạt giải".

Bê bối tiếp tục leo thang khi Á hậu 4 năm nay - người đẹp Bờ Biển Ngà Olivia Yacé - ra thông cáo bỏ danh hiệu Miss Universe Africa & Oceania, cắt đứt liên hệ với MUO ngày 24/11. Không lâu sau, ông Raúl Rocha lại gây bức xúc khi cho rằng Yacé không thể thắng bởi visa của nước cô không đủ mạnh, không phù hợp lịch trình công tác nước ngoài dày đặc của Miss Universe.

Nhiều người cho rằng quan điểm của chủ tịch mang ý kỳ thị đại diện các nước nhỏ. Trên Instagram, mỹ nhân Guadeloupe - Ophély Mézino, top 12 năm nay - chỉ trích ông Rocha tìm một cái cớ phân biệt sắc tộc để bao biện sự thật ông không chọn người có đủ tư cách. Hôm 25/11, người đẹp Curacao - Camille Thomas - đăng Instagram story, cho biết từng chứng kiến các tình huống thiên vị giữa các quốc gia.

Olivia Yacé là gương mặt được nhiều chuyên trang Sash Factor, Leaderboard, Crown, Miss Universes dự đoán đăng quang nhưng chỉ dừng chân với danh hiệu Á hậu 4. Ảnh: Instagram/ Olivia Yacé

Bên cạnh dàn thí sinh, ban lãnh đạo Miss Universe tại các nước cũng đặt nghi vấn về độ uy tín của tổ chức sắc đẹp. Ngày 24/11, giám đốc quốc gia Guyana kiêm đồng giám đốc MU Ghana - Teri Brown-Walker - thông báo từ chức hai vị trí trên trong bối cảnh cuộc thi liên tục gây lo ngại về tính minh bạch về quá trình tuyển chọn.

Trong cuộc phỏng vấn với Entrevue ngày 21/11, chủ tịch MU Pháp - Frédéric Gilbert - cho biết bản quyền của chương trình này cao hơn Miss World nên đây là khoản đầu tư đáng kể. Tuy nhiên, MUO cần chứng minh độ tin cậy, nếu không Pháp sẽ không tham gia mùa thi năm sau.

Entrevue nhận định cuộc thi lần thứ 74 được xem là một trong những mùa giải hỗn loạn nhất lịch sử Hoa hậu Hoàn vũ. Trích bình luận của trang: "Miss Universe 2025 sẽ không được nhớ đến bởi ánh hào quang, mà là cuộc khủng hoảng sâu sắc. Đó là sự kết hợp của một hội đồng chấm điểm song song, ban lãnh đạo bị cáo buộc thiên vị, màn bỏ chức giám khảo gây rúng động và những lời tố cáo dàn dựng kết quả sau cánh gà. Tất cả tạo nên một bức tranh u ám cho mùa giải năm nay".

Phương Thảo (theo Entrevue, People)