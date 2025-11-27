Chủ tịch Miss Universe vướng cáo buộc làm 'trùm buôn lậu'

Ông Raúl Rocha - chủ tịch tổ chức Miss Universe - bị các công tố viên Mexico cáo buộc buôn lậu vũ khí, ma túy, nhiên liệu từ Guatemala đến Mexico.

Theo trang Reforma ngày 26/11, Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico (FRG) cho biết ông Raúl Rocha bị điều tra hình sự với cáo buộc là thủ lĩnh của một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Theo các công tố viên, hàng được vận chuyển bằng thuyền qua sông Usumacinta (biên giới Mexico và Guatemala) đến thành phố Querétaro (Mexico) .

Ngày 6/8, Yazmín Mayoral Marín - đặc vụ của Văn phòng Công tố chuyên trách về Tội phạm có tổ chức - yêu cầu lệnh bắt giữ Rocha với các cáo buộc liên quan mạng lưới tội phạm. Trong quá trình điều tra, FRG đột kích nhiều ngôi nhà, phát hiện một nơi chứa hồ sơ ghi lại các khoản tiền Rocha đóng góp cho tổ chức với một mục trị giá 2,1 triệu peso (hơn ba tỷ đồng).

Ông Raúl Rocha tham gia một sự kiện hồi tháng 1. Ảnh: Instagram/ Raul Rocha

Theo lệnh bắt giữ, FRG tuyên bố các thành viên trong băng đảng có mối liên hệ với các chính trị gia, giới chức ở cả ba cấp chính quyền (trung ương, tiểu bang và địa phương) để tiện cho việc buôn bán nhiên liệu, ma túy và vũ khí số lượng lớn.

Trang Reforma trích dẫn các nguồn tin liên bang, cho biết ông Raúl Rocha liên lạc với FRG vào tháng 10 nhằm thương lượng một thỏa thuận nhận tội đổi lấy quyền miễn trừ truy tố. Hiện ông Rocha và đại diện cuộc thi Miss Universe không phản hồi báo chí quốc tế về vấn đề trên.

Chủ tịch Miss Universe tại cuộc thi Miss Universe 2025 Ông Raúl Rocha tại cuộc thi Miss Universe lần thứ 74, diễn ra trong tháng 11. Video: Instagram/ Raul Rocha

Theo People, thông tin ông Rocha bị truy tố là bê bối mới nhất trong loạt ồn ào gần đây của tổ chức Miss Universe (MUO). Mùa giải năm nay khởi động đầu tháng 11, kết thúc vào ngày 21/11 với chiến thắng thuộc về người đẹp Mexico -Fátima Bosch, 25 tuổi. Tuy nhiên, cuộc thi liên tục gây chú ý với nhiều vấn đề trong khâu tổ chức, tranh cãi giữa thí sinh và ban tổ chức.

Sau chung kết, nhạc sĩ Omar Harfouch - một trong ba giám khảo - tuyên bố từ bỏ quyền chấm thi, tố cáo ban tổ chức "lập hội đồng chấm điểm ngẫu hứng" để chọn top 30, Fátima Bosch là "hoa hậu giả". Ông cho rằng cô đoạt vương miện nhờ bố đang làm ăn với ông Rocha. Phía MUO phủ nhận nhưng chưa làm rõ mối quan hệ của gia đình Bosch với ban lãnh đạo.

Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Mexico hôm 24/11, ông Rocha nói quá chán nản với tình hình hiện tại, cho biết đang tìm người để trao lại Miss Universe sau hơn một năm nắm quyền. Đầu năm 2024, ông mua 50% cổ phần MUO từ công ty JKN Global Group của tỷ phú chuyển giới Thái Lan - bà Jakapong "Anne" Jakrajutati, trở thành cổ đông lớn nhất của thương hiệu hoa hậu.

Gần đây, người tiền nhiệm của ông cũng gặp rắc rối pháp lý. Hôm 25/11, tòa án quận Phra Nakhon (Bangkok) ra lệnh bắt giữ Anne Jakrajutatip do bà không ra hầu tòa trong vụ án của JKN Global Group. Theo đơn tố cáo, bà cùng doanh nghiệp dụ dỗ nguyên đơn đầu tư vào trái phiếu công ty bằng cách đưa thông tin sai lệch, lừa đảo hơn 30 triệu Bath (khoảng 24,5 tỷ đồng).

Miss Universe tổ chức lần đầu năm 1952, là một trong những cuộc thi nhan sắc thu hút nhiều người xem nhất thế giới, với 165 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát sóng. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng sở hữu toàn bộ cổ phần thương hiệu trong giai đoạn 1996-2015. Ông bán chương trình vào tháng 9/2015 cho công ty quản lý tài năng WME-IMG - ba tháng sau khi ông tuyên bố tranh cử tổng thống lần thứ nhất. Năm 2022, bà Anne Jakrajutatip mua lại sân chơi sắc đẹp với giá 20 triệu USD.

Những năm gần đây, cuộc thi thay đổi nhiều luật chơi, nhằm hướng đến sự đa dạng, tôn vinh không chỉ vẻ đẹp ngoại hình mà còn là bản lĩnh và lối sống lành mạnh của phụ nữ. Từ năm 2023, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ chấp nhận phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ dự thi.

Phương Thảo (theo People)