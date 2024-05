Hai hoa hậu Mỹ từ bỏ danh hiệu

Miss USA Noelia Voigt, 24 tuổi và Miss Teen USA UmaSofia Srivastava, 17 tuổi, đồng loạt trả vương miện sau tám tháng hoạt động.

Lần đầu tiên trong lịch sử cuộc thi cả Miss USA và Miss Teen USA liên tiếp thông báo từ bỏ danh hiệu.

Trên Instagram ngày 8/5, UmaSofia Srivastava, đăng quang vào tháng 9/2023, thông báo từ bỏ ngôi vị do nhận thấy "giá trị cá nhân không còn phù hợp với định hướng của tổ chức". Cô cho biết cân nhắc rất kỹ trước khi có quyết định. Người đẹp gửi lời cảm ơn đến gia đình, các nhà quản lý bang New Jersey - quê nhà của Srivastava, những chị em quen biết trong chương trình và người hâm mộ đã cổ vũ cô từ lúc thắng vòng địa phương.

Mỹ nhân 17 tuổi đăng quang cuộc thi hôm 29/9/2023. Ảnh: Instagram UmaSofia Srivastava

Srivastava cho biết tiếp tục đi học, hoàn thành cấp trung học phổ thông, chuẩn bị nộp đơn vào các đại học. Hiện cô là nữ sinh lớp 11 tại trường Academy of St. Elizabeth ở New Jersey. Srivastava vẫn theo đuổi các dự án cộng đồng, hoạt động cho quỹ từ thiện The Lotus Pedal Foundation và Bridge of Books Foundation, điều hành blog That's Fan Behavior. Theo thông tin trên trang web tổ chức, người đẹp muốn trở thành đại sứ Liên Hợp Quốc trong tương lai.

Bài đăng của Srivastava nhận nhiều bình luận ủng hộ, nhận xét cô dũng cảm, mạnh mẽ và truyền cảm hứng cho mọi người. Noelia Voigt, 24 tuổi, Miss USA 2023 vừa tuyên bố từ bỏ vương miện trước Srivastava hai ngày, nói cảm thấy tự hào về người đẹp 17 tuổi.

Tổng hợp khoảnh khắc tham gia Hoa hậu Thiếu niên 2023 của UmaSofia Srivastava UmaSofia Srivastava ở Miss Teen USA. Video: Instagram Miss Teen USA

Nếu Srivastava trả danh hiệu để tiếp tục học tập, Noelia Voig từ chức do sức khỏe tinh thần không tốt. Cô viết trên Instagram hôm 6/5: "Tận đáy lòng, tôi biết đây chỉ là khởi đầu của chương mới cuộc đời. Hy vọng của tôi là tiếp tục truyền cảm hứng cho người khác, giúp họ sống kiên định, biết ưu tiên sức khỏe tinh thần của mình, ủng hộ bản thân và cộng động bằng tiếng nói cá nhân, không bao giờ sợ hãi tương lai ngay cả khi mọi thứ không chắc chắn".

Ban tổ chức hệ thống Hoa hậu Mỹ cho biết tôn trọng và ủng hộ quyết định của cả hai, cho biết sức khỏe của những người nắm giữ danh hiệu là ưu tiên hàng đầu tại chương trình. Các lãnh đạo đang xem xét kế hoạch "chuyển giao trách nhiệm cho người kế nhiệm", sớm đưa ra thông báo.

Noelia Voigt nhận vương miện Hoa hậu Mỹ. Ảnh: Instagram Miss USA

Fan cuộc thi sắc đẹp Mỹ cho rằng có ẩn khuất sau sự việc của hai hoa hậu. Trong bài đăng của Noelia Voigt, người hâm mộ phát hiện bức thư có vấn đề. Nhiều bình luận cho rằng nếu ghép các chữ cái in hoa trong 11 câu đầu tiên, thông điệp "I am Silienced" (Tôi bị bắt im lặng) xuất hiện. Hiện tâm thư của Voigt phổ biến khắp các nền tảng, một tài khoản Tiktok suy luận người đẹp muốn tiết lộ bí mật sau tám tháng giữ danh hiệu, dùng mật mã để truyền tải.

Theo USA Today, trước khi Noelia Voigt trả vương miện, giám đốc truyền thông Miss USA - Claudia Michelle - cũng tuyên bố từ chức trên Instagram ngày 3/5. Trong bài đăng, cô tiết lộ Voigt và Srivastava không được phép bày tỏ quan điểm cá nhân trên mạng xã hội do điều lệ của chương trình. Cô cho biết ban lãnh đạo từng chỉ trích những người nhận giải thiếu chuyên nghiệp và không thích hợp. "Tôi không chấp nhận môi trường làm việc độc hại và bắt nạt dưới bất kỳ hình thức nào", cựu giám đốc truyền thông viết. Ban tổ chức bác cáo buộc của nhân viên cũ, cho rằng cô nói sai sự thật.

Cựu giám đốc truyền thông Hoa hậu Mỹ (giữa) chụp hình cùng Noelia Voigt (trái) và UmaSofia Srivastava. Ảnh: Instagram Claudia Michelle

UmaSofia Srivastava, sinh năm 2007, đại diện bang New Jersey, đăng quang Miss Teen Mỹ vào tháng 9/2023. Srivastava là tác giả sách The White Jaguar (2023).

Noelia Voigt, sinh năm 1999, đại diện bang Utah, đoạt vương miện Miss US vào ngày 29/9/2023. Mẹ cô là người Venezuela, bố là cầu thủ bóng chày Mỹ. Cô là sinh viên ngành viên ngành thiết kế nội thất khi tham gia chương trình. Voigt từng xuất bản sách cho thiếu nhi có tên Maddie the Brave (2021), viết về cách phòng chống nạn bắt nạt ở trẻ em.

Phương Thảo (theo NBC News, USA Today)