Á hậu Miss Universe 2025 từ bỏ danh hiệu

Người đẹp Bờ Biển Ngà Olivia Yacé thông báo từ bỏ danh hiệu Á hậu 4 Miss Universe 2025, ba ngày sau chung kết.

Trên trang cá nhân tối 24/11, Olivia Yacé cho biết quá trình dự thi Miss Universe giúp cô nhận ra khả năng vượt qua nghịch cảnh và theo đuổi những mục tiêu lớn hơn. Tuy nhiên, để tiếp tục con đường riêng, cô nói phải giữ vững những giá trị cốt lõi gồm sự tôn trọng, phẩm giá, tính xuất sắc và cơ hội bình đẳng.

"Tôi đã cống hiến bằng sự tận tâm, kiên cường, kỷ luật và quyết tâm. Nhưng nếu phát huy hết tiềm năng, tôi phải giữ vững các nguyên tắc và giá trị cho con đường mình chọn", cô viết.

Người đẹp Olivia Yacé ở Miss Universe 2025. Ảnh: Facebook Olivia Yacé

Olivia Yacé cũng tuyên bố từ bỏ danh hiệu phụ Miss Universe Africa & Oceania (Hoa hậu Hoàn vũ châu Phi và châu Đại Dương). Cô nói mong muốn trở thành hình mẫu cho thế hệ trẻ, nhất là các cô gái, khuyến khích họ vượt qua giới hạn và tự tin đón nhận bản sắc. Cô cũng gửi lời chúc mừng tân Hoa hậu Miss Universe 2025 và động viên đại diện Jamaica, thí sinh gặp sự cố sức khỏe sau chung kết.

Cô 27 tuổi, là người mẫu, nhà hoạt động xã hội, tốt nghiệp ngành Marketing tại Loyola Marymount University (Mỹ). Olivia Yacé gây chú ý ngay từ khi cuộc thi khởi động bởi từng đoạt á hậu 2 Miss World 2021. Sau các vòng thi quan trọng như áo tắm, trang phục dân tộc, bán kết, mỹ nhân thuyết phục chuyên gia nhan sắc về bản lĩnh sân khấu, khả năng trình diễn.

Thành tích Á hậu 4 của Olivia Yacé gây tiếc nuối bởi hàng chục bảng xếp hạng đều đánh giá cao cô, trong đó Sash Factor, Leaderboard, Crown, Miss Universes dự đoán người đẹp đăng quang.

Kỹ năng catwalk của Olivia Yacé tại Miss Universe Kỹ năng catwalk và tạo dáng chụp ảnh của Olivia Yacé. Video: MU

Chung kết Miss Universe 2025 diễn ra vào sáng 21/11, vương miện thuộc về người đẹp Mexico Fatima Bosch, 25 tuổi. Top 5 còn lại gồm Praveenar Singh (Thái Lan), Stephany Abasali (Venezuela), Ahtisa Manalo (Philippines) và Olivia Yacé (Bờ Biển Ngà).

Năm nay, Miss Universe vướng tai tiếng ở khâu tổ chức. Ông Nawat - người đứng đầu đơn vị sản xuất - phát động chiến dịch bình chọn ảnh thí sinh để vào top 10 dự "bữa tối và talk show đặc biệt", được xem là hoạt động bên lề cuộc thi. Tuy vậy, tổ chức Miss Universe (MUO) cho là hoạt động này không được ủy quyền và vi phạm bản quyền thương hiệu. Hai bên liên tục ra thông cáo phản bác, truyền thông quốc tế mô tả đây là "cuộc đấu quyền lực manh nha" trong nội bộ Miss Universe.

Loạt ồn ào xảy ra giữa bối cảnh MUO bước vào giai đoạn chuyển giao vị trí lãnh đạo sau khi Guatemala Mario Búcaro được bổ nhiệm giữ chức Chief Executive Officer (CEO) thay thế Anne Jakrajutatip, doanh nhân Thái Lan giữ vị trí này từ năm 2022, công bố cuối tháng 10.

Ngày 18/11, cựu cầu thủ Claude Makélélé rút khỏi ban giám khảo Miss Universe mà không nêu lý do, còn nhạc sĩ Omar Harfouch rời đi vì cho rằng cuộc thi "thiếu minh bạch". Giữa lùm xùm, chương trình vẫn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khắp thế giới. Trên mạng xã hội, các hình ảnh, video từ cuộc thi nhận hàng triệu lượt tương tác.

Khoảnh khắc đăng quang của người đẹp Mexico Giây phút đăng quang của hoa hậu Fátima Bosch. Video: FPT Play

Miss Universe tổ chức lần đầu năm 1952, đến nay là cuộc thi nhan sắc thu hút nhiều người xem nhất thế giới, với 165 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát sóng. Những năm gần đây, cuộc thi thay đổi nhiều luật chơi, nhằm hướng đến sự đa dạng, tôn vinh không chỉ vẻ đẹp ngoại hình mà còn là bản lĩnh và lối sống lành mạnh của phụ nữ. Năm 2023, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cho biết chấp nhận phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ, người chuyển giới dự thi.

Năm nay, do ban tổ chức bỏ giới hạn độ tuổi, nhiều thí sinh trên 30 tuổi góp mặt. Người đẹp Bonaire Nicole Peiliker lớn tuổi nhất, 42 tuổi. Hoa hậu Ireland Aadya Srivastava và Hoa hậu Belarus Alena Kucheruk trẻ nhất, 18 tuổi.

