Hoa hậu Jamaica cấp cứu vì ngã ở Miss Universe

Thái LanHoa hậu Jamaica, Gabrielle Henry, nhập viện sau cú ngã từ bục sân khấu xuống sàn khi đang catwalk ở bán kết Miss Universe 2025, tối 19/11.

Ở phần thi trang phục dạ hội, cô bước hụt chân rồi ngã từ bục xuống sàn. Theo ghi nhận của nhiều chuyên trang nhan sắc quốc tế, êkíp và nhân viên y tế nhanh chóng có mặt, đưa Gabrielle Henry lên cáng cứu thương và rời khỏi khu vực sân khấu.

Người đẹp Jamaica té ngã ở bán kết Miss Universe Hoa hậu Gabrielle Henry gặp sự cố tại đêm thi.

Theo People, Gabrielle Henry được ban tổ chức đưa tới bệnh viện, may mắn không bị gãy xương. Newsweek thông tin người đẹp "không bị thương nguy hiểm tới tính mạng nhưng vẫn phải theo dõi sức khỏe".

Tổ chức Miss Universe Jamaica xác nhận tai nạn của Gabrielle Henry, ra thông cáo cho biết cô được đưa tới Bệnh viện Paolo Rangsit để thực hiện các xét nghiệm. Hiện đơn vị chưa thông báo Gabrielle Henry có thể quay lại sân khấu chung kết vào ngày 21/11 hay không.

Người đẹp Jamaica thi áo tắm tại bán kết Miss Universe 2025 Gabrielle Henry thi áo tắm ở bán kết. Video: Missosology

Gabrielle Henry, 28 tuổi, đăng quang Miss Universe Jamaica hồi tháng 8. Cô là bác sĩ chuyên ngành nhãn khoa, đang làm việc tại ‎University Hospital of the West Indies (UWI), Jamaica.

Cô còn là một nhà hoạt động xã hội, điều hành quỹ mang tên See Me Foundation, hỗ trợ người khiếm thị và giảm thị lực phù hợp. Cô yêu thích chăm sóc cây cối. Trong một bài phỏng vấn với truyền thông quê nhà, người đẹp nhấn mạnh rằng nếu chiến thắng cuộc thi sẽ dùng sức ảnh hưởng để thúc đẩy giáo dục, y tế và trao quyền cho thanh niên tại Jamaica.

Gabrielle Henry ở một hoạt động tại cuộc thi. Ảnh: Miss Universe Jamaica

Trong cuộc phỏng vấn với The Gleaner trước các hoạt động sơ khảo, Henry bày tỏ sự hài lòng với những trải nghiệm ở Thái Lan - quốc gia chủ nhà của mùa thi. "Tôi biết ơn những gì mà chặng đường này mang lại. Thật sự tuyệt vời khi được ở cạnh 120 thí sinh xuất và có cơ hội trải nghiệm văn hóa, cùng lòng hiếu khách của người Thái", cô nói.

Sau bán kết, giám khảo sẽ chọn ra 29 thí sinh, cùng một thí sinh vào top 30 do khán giả bình chọn. Kết quả sẽ công bố ở chung kết diễn ra vào sáng 21/11, từ top 30, giám khảo tiếp tục chọn lần lượt top 12 (thay vì 10 giống các năm trước), top 5, top 3 (gồm một hoa hậu và hai á hậu). Hoa hậu Victoria Kjær Theilvig, người Đan Mạch, sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm. Chương trình phát miễn phí, độc quyền trên FPT Play.

Mùa thi thứ 74 mang chủ đề Beyond the Crown - Không chỉ là vương miện,bắt đầu vào đầu tháng 11. Tuy nhiên, ồn ào về khâu tổ chức, mâu thuẫn nội bộ lãnh đạo của Miss Universe Organization (MUO) khiến cuộc thi bị khán giả nhận xét thiếu chuyên nghiệp. Nhiều thí sinh rút lui do sức khỏe không tốt hoặc lý do cá nhân. Hiện có 120 người đẹp tiếp tục chặng đường chinh phục vương miện. Trước bán kết, hai giám khảo gồm cựu cầu thủ Claude Makélélé và nhạc sĩ Omar Harfouch rút khỏi vị trí "ghế nóng" Miss Universe.

Miss Universe tổ chức lần đầu năm 1952, là một trong những cuộc thi nhan sắc thu hút nhiều người xem nhất thế giới, với 165 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát sóng.

Hiện nay, cuộc thi thay đổi nhiều luật chơi, nhằm hướng đến sự đa dạng, tôn vinh không chỉ vẻ đẹp ngoại hình mà còn là bản lĩnh và lối sống lành mạnh của phụ nữ. Từ năm 2023, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ chấp nhận phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ dự thi.

