Mệt mỏi dạy bù, học bù sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Để chạy kịp chương trình, sau ngày nghỉ Tết Dương lịch, giáo viên chúng tôi lại phải tự lên lịch dạy bù vào cuối tuần trong tâm thế mệt mỏi.

Tôi là một giáo viên phổ thông. Mỗi năm, khi Tết Dương lịch đến, tôi lại có một mong muốn nhỏ nhoi: nghỉ một ngày trọn vẹn, không phải đi dạy bù. Nói ra điều này, có lẽ nhiều người sẽ nói giáo viên "sướng rồi còn đòi hỏi". Nhưng thực tế của nghề dạy học lại không đơn giản như vậy.

Về nguyên tắc, Tết Dương lịch là ngày nghỉ theo Luật Lao động, không ai bắt giáo viên phải đi dạy bù. Thế nhưng, do đặc thù của ngành giáo dục, nếu giáo viên không dạy bù thì chương trình học chung sẽ bị trễ. Và khi đó, người chịu trách nhiệm cuối cùng vẫn là giáo viên.

Vì thế, giáo viên vẫn phải tự sắp xếp dạy bù để kịp tiến độ. Một ngày nghỉ của giáo viên thường kéo theo hàng trăm học sinh phải đi học bù. Cuối tuần thay vì nghỉ ngơi, thầy trò lại kéo nhau học bù với tâm thế mệt mỏi. Hiệu quả dạy học vì thế cũng khó mà cao.

>> 'Sinh viên nghỉ Tết 22 ngày quá dài'

Có những năm, ngày nghỉ lễ còn rơi đúng vào tuần kiểm tra học kỳ của những môn làm tại lớp. Khi đó, mọi thứ càng trở nên chật vật hơn: dồn tiết ôn tập, điều chỉnh lịch kiểm tra, làm lại kế hoạch dạy học. Áp lực không chỉ đè lên giáo viên mà cả học sinh cũng bị cuốn theo vòng xoáy ấy.

Điều khiến tôi trăn trở là: những khó khăn này hoàn toàn có thể tránh được. Giá mà Ban giám hiệu chủ động sắp xếp thời khóa biểu để không bị "vỡ" kế hoạch, chương trình không cần vá víu bằng những buổi dạy bù cuối tuần, và không ai phải mang tâm lý lo ngại vì "nghỉ rồi còn phải bù".

Một ngày nghỉ được tính toán hợp lý ngay từ khâu quản lý có thể giá trị hơn rất nhiều so với hàng chục buổi dạy bù hình thức. Khi thầy được nghỉ đúng nghĩa, trò được nghỉ đúng nghĩa, thì khi quay lại lớp học, năng lượng tích cực và hiệu quả học tập chắc chắn sẽ tốt hơn. Tôi không có mong ước gì lớn lao, chỉ muốn được nghỉ đúng ngày, đúng nghĩa và không phải đi dạy bù.

LMHB