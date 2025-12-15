'Sinh viên nghỉ Tết 22 ngày quá dài'

22 ngày nghỉ khiến việc học bị ngắt quãng, sinh viên dễ rơi vào trạng thái uể oải, mất động lực, mất cả tuần để lấy lại nhịp sau Tết.

Khi nhà trường thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2026 kéo dài 22 ngày, từ 8/2 đến 1/3 (tức 21 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ), cảm xúc đầu tiên của tôi không phải vui mừng. Là sinh viên năm cuối, tôi hiểu rằng Tết là khoảng thời gian quý giá để sum họp gia đình, nghỉ ngơi sau một năm học tập căng thẳng. Nhưng đi cùng niềm háo hức ấy là một nỗi lo rất thật: kỳ nghỉ quá dài có thể khiến chúng tôi "trôi nhịp" trong giai đoạn quan trọng nhất của quãng đời sinh viên.

Tôi vào đại học từ năm 2022. Gần bốn năm qua, năm nào sinh viên cũng được nghỉ Tết khá dài. Ban đầu, tôi giống như nhiều bạn khác, mong Tết đến sớm, mong được về nhà, được tạm gác lại bài vở. Nhưng càng lên năm cuối, góc nhìn của tôi dần thay đổi. Khi khối lượng học tập tăng lên, khi chuyện thực tập, khóa luận, định hướng nghề nghiệp và áp lực xin việc bắt đầu đè nặng, tôi nhận ra rằng thời gian không còn "rộng rãi" như trước.

22 ngày nghỉ, tính ra là gần một tháng học bị ngắt quãng. Với sinh viên năm nhất hay năm hai, sự gián đoạn này có thể không quá đáng kể. Nhưng với sinh viên năm cuối, đó là khoảng thời gian rất nhạy cảm. Chúng tôi đang ở giai đoạn phải chạy nước rút cho nhiều mục tiêu cùng lúc: hoàn thành các học phần cuối, làm khóa luận hoặc chuyên đề tốt nghiệp, thực tập tại doanh nghiệp, chuẩn bị CV, phỏng vấn thử, thậm chí là đi làm bán thời gian để tích lũy kinh nghiệm. Chỉ cần "chệch nhịp" một chút, việc quay lại guồng học tập và làm việc sau Tết đã đủ khó, huống chi là sau ba tuần nghỉ liên tục.

Tôi từng trải qua cảm giác này trong những năm trước. Những ngày đầu nghỉ Tết, ai cũng có kế hoạch rất rõ ràng: sẽ học lại kiến thức cũ, sẽ đọc thêm tài liệu, sẽ chuẩn bị cho học kỳ mới. Nhưng thực tế thì khác, không khí Tết, những cuộc gặp gỡ, những bữa cơm gia đình, những chuyến đi chơi đầu năm khiến lịch sinh hoạt bị đảo lộn. Việc học dễ bị đẩy lùi với lý do rất hợp lý: "Để qua Tết rồi tính". Và khi quay lại trường, không ít sinh viên rơi vào trạng thái uể oải, mất động lực, cần thêm cả tuần, thậm chí lâu hơn, để lấy lại nhịp độ.

Ở giảng đường, chúng tôi có thời khóa biểu, có deadline, có sự nhắc nhở của giảng viên. Về nhà nghỉ Tết, tất cả phụ thuộc vào ý thức cá nhân. Không phải ai cũng đủ bản lĩnh để tự quản lý thời gian trong bối cảnh nhiều cám dỗ và xao nhãng. Với sinh viên năm cuối, sự lơi lỏng này có thể phải trả giá bằng việc trễ tiến độ khóa luận, bỏ lỡ cơ hội thực tập, hoặc chậm chân trong mùa tuyển dụng sau Tết.

Tôi không phủ nhận ý nghĩa văn hóa và tinh thần của Tết Âm lịch. Với nhiều gia đình, đó là dịp hiếm hoi con cái được ở bên cha mẹ trọn vẹn. Sau một năm học xa nhà, sinh viên rất cần được nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng. Nhưng có lẽ, điều đáng bàn là cách chúng ta sử dụng kỳ nghỉ dài ấy như thế nào, và liệu độ dài của kỳ nghỉ có thực sự phù hợp với nhịp học tập, lao động hiện nay hay không?

Ở góc độ cá nhân, tôi cho rằng kỳ nghỉ Tết dài không hẳn là "món quà" nếu người nhận chưa sẵn sàng. Nó đòi hỏi sinh viên phải có khả năng tự học, tự quản lý và tự chịu trách nhiệm cao hơn. Nếu không, 22 ngày nghỉ rất dễ trôi qua trong vô thức. Khi quay lại trường, chúng tôi không chỉ đối mặt với bài vở, mà còn phải đối mặt với cảm giác lo âu vì đã để thời gian trôi đi quá nhanh.

Là sinh viên năm cuối, tôi mong chúng ta nhìn kỳ nghỉ Tết dài ngày bằng con mắt thực tế hơn. Nghỉ ngơi là cần thiết, nhưng giữ được nhịp điệu học tập và không để bản thân "lạc trôi" sau Tết, có lẽ mới là bài toán khó nhất.

Hoàng Phương