Mẹo giúp mắt khỏe sau tuổi 30

Khám mắt định kỳ, ăn thực phẩm giàu dinh dưỡng, đeo kính râm chống tia UV giúp bảo vệ mắt và phòng ngừa các bệnh liên quan sau tuổi 30.

Khi già đi, cơ thể trải qua một loạt thay đổi bao gồm cả ở mắt. Khi bước sang tuổi 30, chăm sóc đôi mắt trở thành yếu tố quan trọng và dưới đây là những cách giúp duy trì thị lực tốt.

Khám mắt định kỳ

Viện Hàn lâm Nhãn khoa Mỹ khuyến nghị nên khám mắt ít nhất hai năm một lần. Thông qua các buổi kiểm tra mắt này, bác sĩ nhãn khoa có thể phát hiện sớm các bệnh mắt như tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Áp dụng quy tắc 20-20-20 khi sử dụng điện thoại, máy tính

Thời gian sử dụng màn hình thiết bị điện tử kéo dài tạo áp lực cho mắt. Cứ mỗi 20 phút, bạn hãy cho mắt nghỉ 20 giây và nhìn vào một vật cách xa 20 feet (khoảng 6 mét). Bài tập này giúp thư giãn cơ mắt, ngăn ngừa mỏi mắt do công nghệ số, giảm đáng kể các triệu chứng của hội chứng thị giác màn hình.

Ăn uống lành mạnh

Chế độ ăn giàu vitamin và khoáng chất rất quan trọng cho sức khỏe đôi mắt. Các chất dinh dưỡng như axit béo omega-3, lutein, kẽm, vitamin C và E có thể ngăn ngừa các vấn đề về thị lực liên quan đến tuổi tác. Chúng góp phần làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Bổ sung các thực phẩm như rau xanh, cá, các loại hạt và trái cây họ cam quýt vào chế độ ăn uống để duy trì đôi mắt khỏe mạnh.

Kiểm soát các bệnh lý

Các bệnh mạn tính như tiểu đường và tăng huyết áp ảnh hưởng xấu đến sức khỏe đôi mắt. Lượng đường trong máu cao có thể làm hỏng các mạch máu ở võng mạc, dẫn đến bệnh võng mạc tiểu đường. Tương tự, huyết áp cao có nguy cơ gây tổn thương các mạch máu ở mắt, dẫn đến các vấn đề về thị lực. Kiểm soát các tình trạng này thông qua thuốc men, chế độ ăn uống và kiểm tra sức khỏe định kỳ giúp bảo vệ thị lực tốt hơn.

Sử dụng ánh sáng phù hợp

Ánh sáng phù hợp là điều cần thiết để giảm mỏi mắt. Khi đọc sách hoặc làm việc trên máy tính, hãy đảm bảo ánh sáng trong phòng đủ tốt. Tránh ánh sáng mạnh và chói vì chúng có thể gây mỏi mắt. Sử dụng đèn bàn với ánh sáng dịu nhẹ, tập trung giúp mắt giảm điều tiết quá mức.

Mang kính bảo vệ mắt

Bảo vệ mắt khỏi tia UV có hại từ mặt trời là điều cần thiết để ngăn ngừa tổn thương mắt. Tiếp xúc lâu dài với tia UV có thể dẫn đến đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Viện Hàn lâm Nhãn khoa Mỹ khuyến cáo nên đeo kính râm có khả năng chặn 100% tia UVA và UVB khi ra ngoài trời.

Vận động thường xuyên

Hoạt động thể chất thường xuyên có lợi cho sức khỏe tổng thể đồng thời góp phần duy trì đôi mắt khỏe mạnh. Tập thể dục như đi bộ, chạy bộ, yoga... giúp cải thiện lưu thông máu, từ đó tăng cường cung cấp oxy cho mắt, loại bỏ độc tố.

Bảo Bảo (Theo Times of India)